Bu Kez Yemeğiyle Değil Kombiniyle Gündemde! Ndombele Ümraniyespor Maçına İçlikle Çıktı
Bu Kez Yemeğiyle Değil Kombiniyle Gündemde! Ndombele Ümraniyespor Maçına İçlikle Çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırmayı başarırken Ndombele, yine adından söz ettirmeyi başardı. Fransız orta saha, maça içlikle çıktı.
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Karşılaşmanın 63. dakikasında Victor Nelsson'un yerine oyuna dahil olan orta saha, tercihiyle bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.
27 yaşındaki futbolcu, havanın soğuk olması sebebiyle maça beyaz içlik giyerek çıktı.
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