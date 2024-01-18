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Bu Kez Yemeğiyle Değil Kombiniyle Gündemde! Ndombele Ümraniyespor Maçına İçlikle Çıktı

Bu Kez Yemeğiyle Değil Kombiniyle Gündemde! Ndombele Ümraniyespor Maçına İçlikle Çıktı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.01.2024 - 00:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırmayı başarırken Ndombele, yine adından söz ettirmeyi başardı. Fransız orta saha, maça içlikle çıktı.

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Karşılaşmanın 63. dakikasında Victor Nelsson'un yerine oyuna dahil olan orta saha, tercihiyle bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Victor Nelsson'un yerine oyuna dahil olan orta saha, tercihiyle bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan maçların devre aralarında, sonlarında yediği yiyeceklerle hem güldüren hem de düşündüren Ndombele, Ümraniyespor maçını da boş geçmedi.

27 yaşındaki futbolcu, havanın soğuk olması sebebiyle maça beyaz içlik giyerek çıktı.

27 yaşındaki futbolcu, havanın soğuk olması sebebiyle maça beyaz içlik giyerek çıktı.

Ndombele, süre aldığı dakikalarda maçı takip edenleri güldürdü 👇

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