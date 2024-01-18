Askerlik Yoklaması Gelen Mükremin Zengin'den Tevazunun Cılkını Çıkaranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Askerlik Yoklaması Gelen Mükremin Zengin'den Tevazunun Cılkını Çıkaranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Perşembe gününü timeline'ın en iyi postlarıyla uğurlayalım 🚀
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Başlayalım!
Ya kahhar!
Allah kabul etsin...
%99'umuzdan güzel.
Gusül olmasın o?
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Sevgilin mi olmadı zevklerin mi değişti?
Günün en viral paylaşımlarından...
Verimli bir date olmuş.
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Yarın yine buralarda olun!
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