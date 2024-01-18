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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
18.01.2024 - 17:50

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Dandik edit sandım.

👇

👇
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Çoğu diziden heyecanlı!

Çoğu diziden heyecanlı!
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Kadir > diğerleri

Kadir > diğerleri
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👇

👇
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Hoca mı ayırdı?

Hoca mı ayırdı?
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Öndeki mama kabı mı?

Öndeki mama kabı mı?
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Yemesinler sakın.

Yemesinler sakın.
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Kafa mafa gitti.

Kafa mafa gitti.
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Kim bilir ne derdi var...

Kim bilir ne derdi var...
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Oldu mu şimdi?

Oldu mu şimdi?
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Başarılı bir date olmuş.

Başarılı bir date olmuş.
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👇

👇
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Kapatalım!

Kapatalım!
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