Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Çoğu diziden heyecanlı!
Kadir > diğerleri
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Hoca mı ayırdı?
Öndeki mama kabı mı?
Yemesinler sakın.
Kafa mafa gitti.
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Kim bilir ne derdi var...
Oldu mu şimdi?
Başarılı bir date olmuş.
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Kapatalım!
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