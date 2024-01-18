Aralarının Bozuk Olduğu İddia Edilen Filenin Sultanları Zehra ve Hande'den Düşman Çatlatan Poz Geldi!
Aralarının Bozuk Olduğu İddia Edilen Filenin Sultanları Zehra ve Hande'den Düşman Çatlatan Poz Geldi!
Voleybol sahasındaki başarılarıyla adlarını dünya tarihine yazdıran milli sporcularımız Zehra Güneş ve Hande Baladın arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Kıskançlık ve küslük iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili, gerçekleştirilen özel etkinlikte bir etkinlikte buluştu.
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Zehra Güneş ve Hande Baladın sadece Türk voleybolu değil, dünya voleybolu için oldukça değerli iki sporcu.
Onları her zaman bir arada ve oldukça neşeli halleriyle görüyoruz.
Ancak bir süredir sosyal medyada ikilinin arasına kara kedi girdiği iddia ediliyordu.
Hatta bu iddianın temelinde de "kıskançlık" olduğu söyleniyordu.
Biz küslüklerine ihtimal vermemiştik, sonuçta ikisi de birbirinden başarılı zaten. Neden biri diğerinin aldığı ödülü kıskansın ki?
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Ancak bu iddialar bir şekilde sürerken, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yıl etkinliğinde bir araya gelen ikiliden düşman çatlatan bir poz geldi!
Hatta fotoğraf yetmedi, bir de DJ kabinine geçip bol bol eğlendiler!
Birlikte çok güzelsiniz kızlar!
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