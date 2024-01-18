Aralarının Bozuk Olduğu İddia Edilen Filenin Sultanları Zehra ve Hande'den Düşman Çatlatan Poz Geldi!

Voleybol sahasındaki başarılarıyla adlarını dünya tarihine yazdıran milli sporcularımız Zehra Güneş ve Hande Baladın arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Kıskançlık ve küslük iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili, gerçekleştirilen özel etkinlikte bir etkinlikte buluştu.