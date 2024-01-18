Görenleri Kendine Hayran Bıraktı! Lincoln Henrique’nin Oğlu Henrico'nun Tribündeki Tatlı Anları
Görenleri Kendine Hayran Bıraktı! Lincoln Henrique’nin Oğlu Henrico'nun Tribündeki Tatlı Anları
Geçtiğimiz sezon sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lincoln Henrique, Adanaspor maçı ile formasına kavuştu. Performansıyla taraftarının beğenisini kazanan futbolcuyu tribünden takip edenler arasında oğlu Henrico da vardı.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Maça 4 gol atan Batshuayi'nin yanı sıra bu sezon ilk kez forma giyen Lincoln Henrique de damga vurdu.
Sakatlığından dolayı aylar sonra ilk kez forma giyen futbolcuyu tribünden takip edenler arasında oğlu Henrico da vardı.
İşte o anlar 👇
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