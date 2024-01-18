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Görenleri Kendine Hayran Bıraktı! Lincoln Henrique’nin Oğlu Henrico'nun Tribündeki Tatlı Anları

Görenleri Kendine Hayran Bıraktı! Lincoln Henrique’nin Oğlu Henrico'nun Tribündeki Tatlı Anları

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.01.2024 - 20:19

Geçtiğimiz sezon sakatlanarak uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lincoln Henrique, Adanaspor maçı ile formasına kavuştu. Performansıyla taraftarının beğenisini kazanan futbolcuyu tribünden takip edenler arasında oğlu Henrico da vardı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Maça 4 gol atan Batshuayi'nin yanı sıra bu sezon ilk kez forma giyen Lincoln Henrique de damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti. Maça 4 gol atan Batshuayi'nin yanı sıra bu sezon ilk kez forma giyen Lincoln Henrique de damga vurdu.
media.fenerbahce.org

Takımının ilk golünü atan Brezilyalı, bir golün de asistini yaptı.

Sakatlığından dolayı aylar sonra ilk kez forma giyen futbolcuyu tribünden takip edenler arasında oğlu Henrico da vardı.

Sakatlığından dolayı aylar sonra ilk kez forma giyen futbolcuyu tribünden takip edenler arasında oğlu Henrico da vardı.

Henrico, tezahüratlara eşlik etmeyi ihmal etmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından paylaşılan o anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o anlar 👇

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