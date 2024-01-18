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Başakşehir İsrail Paylaşımı Yapan Futbolcusu Eden Karzev Hakkında Kararını Verdi

Başakşehir İsrail Paylaşımı Yapan Futbolcusu Eden Karzev Hakkında Kararını Verdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.01.2024 - 19:22

Başakşehir, sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev’e para cezası verildiğini ve futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

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Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı.

Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı.

Antalyaspor, serbest bırakılan futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yaşananların ardından Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Başakşehir futbolcusu Eden Karzev'in gözaltına alındığı daha sonra serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Yaşananların ardından Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Başakşehir futbolcusu Eden Karzev'in gözaltına alındığı daha sonra serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Karzev'in paylaşımı sebebiyle özür dilediğini belirtmiş ama bu durumu kabul edilemez bulduklarını dile getirmişti.

Kulüp, 23 yaşındaki futbolcu hakkında kararını verdi.

Kulüp, 23 yaşındaki futbolcu hakkında kararını verdi.
twitter.com

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başakşehir, 'Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür.' dedi.

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