Başakşehir İsrail Paylaşımı Yapan Futbolcusu Eden Karzev Hakkında Kararını Verdi
Başakşehir İsrail Paylaşımı Yapan Futbolcusu Eden Karzev Hakkında Kararını Verdi
Başakşehir, sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev’e para cezası verildiğini ve futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.
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Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı.
Yaşananların ardından Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Başakşehir futbolcusu Eden Karzev'in gözaltına alındığı daha sonra serbest bırakıldığı ifade edilmişti.
Kulüp, 23 yaşındaki futbolcu hakkında kararını verdi.
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