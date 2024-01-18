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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye Daha Bir Hafta Önce Gelen Leonardo Bonucci'yi Adeta Büyülemiş!

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye Daha Bir Hafta Önce Gelen Leonardo Bonucci'yi Adeta Büyülemiş!

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.01.2024 - 17:22

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Leonardo Bonucci, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçının ardından takımda uzun süredir forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Bonucci, 29 yaşındaki futbolcuyu dünya yıldızı bir orta sahaya benzetti.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
media.fenerbahce.org

Ligde liderliğini sürdüren İsmail Kartal ve öğrencileri kupaya iyi başladı.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ilk kez 11 başladığı maçta sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ile geçti.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ilk kez 11 başladığı maçta sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ile geçti.
media.fenerbahce.org

Galibiyeti getiren goller; 29. dakikada Lincoln Henrique, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda Michy Batshuayi ile 81. dakikada Mert Hakan'dan geldi.

Takımının son golünü kaydeden Mert Hakan, karşılaşmadan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Takımının son golünü kaydeden Mert Hakan, karşılaşmadan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
media.fenerbahce.org

Yandaş'ın paylaşımına takım arkadaşları, Bonucci ve Dzeko yorum yaptı.

36 yaşındaki tecrübeli stoper, son günlerde takımdan ayırılıp ayrılmayacağı merak edilen Mert Hakan'ı Barcelona'nın şu anki teknik direktörü ve efsane orta sahası Xavi'ye benzetti.

36 yaşındaki tecrübeli stoper, son günlerde takımdan ayırılıp ayrılmayacağı merak edilen Mert Hakan'ı Barcelona'nın şu anki teknik direktörü ve efsane orta sahası Xavi'ye benzetti.

Bonucci'nin yanı sıra takımın golcüsü Dzeko da Mert Hakan için Xavi dedi.

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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalmalı mı?

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