Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye Daha Bir Hafta Önce Gelen Leonardo Bonucci'yi Adeta Büyülemiş!
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye Daha Bir Hafta Önce Gelen Leonardo Bonucci'yi Adeta Büyülemiş!
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Leonardo Bonucci, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçının ardından takımda uzun süredir forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı. Bonucci, 29 yaşındaki futbolcuyu dünya yıldızı bir orta sahaya benzetti.
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ilk kez 11 başladığı maçta sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ile geçti.
Takımının son golünü kaydeden Mert Hakan, karşılaşmadan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
36 yaşındaki tecrübeli stoper, son günlerde takımdan ayırılıp ayrılmayacağı merak edilen Mert Hakan'ı Barcelona'nın şu anki teknik direktörü ve efsane orta sahası Xavi'ye benzetti.
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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalmalı mı?
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