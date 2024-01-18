Alanya'da Yaşayan Finlandiyalıları Sandık Başına Bekleyen Eski Hakem Kuddusi Müftüoğlu "Ne Alaka?" Dedirtti
Alanya'da Yaşayan Finlandiyalıları Sandık Başına Bekleyen Eski Hakem Kuddusi Müftüoğlu "Ne Alaka?" Dedirtti
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı seçimi için Alanya'da oy kullanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan 'Alanya’da yaşayan Finlandiyalılar sandık başında: Kuddusi Müftüoğlu’ndan açıklama' başlığı ise hepimizin kafasını karıştırdı. Alanya'da yaşayan Finlandiyalılar ile eski hakem Kuddusi Müftüoğlu arasındaki bağ şaşkınlığa sebep oldu.
Kaynak: BirGün
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Sandık başına giden Finlandiyalılar için eski futbol hakemi Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu açıklamalarda bulundu.
Kuddusi Müftüoğlu ile Finlandiya? Seçimler? Sandık? Hepimizin kafasında soru işaretleri vardı.
Aşırı dikkat çeken haber başlığıyla olayın gerçekliğini sorgulamaya başladık.
Bugünlük internet yeter dedirten haber neyin nesiydi?
Eski hakemin Finlandiyalılar için ne diyebilirdi ki?
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Bu büyülü haberin içeriğini okumayanlar oldu.
Mükemmel bir başlık oysa.
İnanın bazen bizim de kafamızın karıştığı oluyor.
Ve sır perdesi yavaş yavaş aralandı.
Haberin detayını, Finlandiya ile eski hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz. "Yok kalsın, başlığın büyüsü bozulmasın" diyorsanız hiç aşağıyı okumayın.
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Eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, AKP MKYK üyesi ve Alanya Fahri Konsolosu olarak görev görev yapıyormuş. Bugünlük internet yeter arkadaşlar.
Başka içeriklerde görüşmek üzere👋
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