Alanya'da Yaşayan Finlandiyalıları Sandık Başına Bekleyen Eski Hakem Kuddusi Müftüoğlu "Ne Alaka?" Dedirtti

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı seçimi için Alanya'da oy kullanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan 'Alanya’da yaşayan Finlandiyalılar sandık başında: Kuddusi Müftüoğlu’ndan açıklama' başlığı ise hepimizin kafasını karıştırdı. Alanya'da yaşayan Finlandiyalılar ile eski hakem Kuddusi Müftüoğlu arasındaki bağ şaşkınlığa sebep oldu.

Kaynak: BirGün