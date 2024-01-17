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Bir Süredir Ortalıkta Görünmeyen Cedi Osman ve Ebru Şahin Çiftinin Lunapark Sefası

Bir Süredir Ortalıkta Görünmeyen Cedi Osman ve Ebru Şahin Çiftinin Lunapark Sefası

GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 21:06

Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı 2020 yılına damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Evlendikleri sürece kadar magazinin gözdesi olan Ebru Şahin ve Cedi Osman, son dönemde pek sık karşımıza çıkmıyor. Ünlü oyuncu paylaştığı son fotoğraflarla 'buradayız' derken, lunapark sefalarında Cedi Osman'ın pozları oldukça dikkat çekiyor.

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NBA'de forma giyen başarılı basketbolcumuz Cedi Osman ve ünlü oyuncu Ebru Şahin 2020 yılında hepimizi şaşırtan bir aşkın içine düşmüştü hatırlarsanız.

NBA'de forma giyen başarılı basketbolcumuz Cedi Osman ve ünlü oyuncu Ebru Şahin 2020 yılında hepimizi şaşırtan bir aşkın içine düşmüştü hatırlarsanız.

Hercai dizisiyle tanınan Ebru Şahin ve Cedi Osman aslında başlangıçta haklarında çıkan aşk iddialarını kabul etmemiş ve böyle bir durumun katiyen olmadığını dile getirmişlerdi.

Her ne kadar yalanlasalar da bir süre sonra kabul edip açıklamışlardı ilişkilerini.

Her ne kadar yalanlasalar da bir süre sonra kabul edip açıklamışlardı ilişkilerini.

Hatta iddialara göre çiftin ilişkisi Çeşme'de tatil yaptıkları sırada başlamıştı. Ortak arkadaş grupları sayesinde aynı ortamda vakit geçirme şansı bulan çift büyük bir aşkın içine düşmüştü.

İlişkileri başladığı dönemde uzak mesafeye rağmen her şeye göğüs geren çift, iki yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar vermişti. Evlilik teklifi de Kapadokya'da gelmişti.

İlişkileri başladığı dönemde uzak mesafeye rağmen her şeye göğüs geren çift, iki yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar vermişti. Evlilik teklifi de Kapadokya'da gelmişti.

Hatırlarsanız Ebru Şahin ilişkileri başladığı dönem Hercai dizisi çekimleri için Mardin'deydi. Cedi Osman ise Amerika'da yaşıyordu. Bırakın şehir farkını, ülke farkı bile bu aşka engel olmadı. O dönem Cedi Osman sürpriz yaparak Mardin'e Şahin'in yanına gidiyordu. Magazinde de bu aşıklar oldukça konuşuluyordu.

Gel zaman git zaman Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahı Makedonya'da kıyılmıştı.

Gel zaman git zaman Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahı Makedonya'da kıyılmıştı.

Tabii ikilinin düğünü o döneme damgasını vuran en büyük konular arasında yer alıyordu. Sosyal medya bu çift ile yıkılmıştı adeta. Ebru Şahin'in giydiği gelinlikten Cedi Osman'ın damatlığına pek çok detayı ilmek ilmek incelemiştik.

İkili bir de tanıştıkları sahilde düğün organizasyonu gerçekleştirmişti. Ebru Şahin üç farklı gelinlik giyerek adeta kendi düğününde şov yapmıştı!

İkili bir de tanıştıkları sahilde düğün organizasyonu gerçekleştirmişti. Ebru Şahin üç farklı gelinlik giyerek adeta kendi düğününde şov yapmıştı!

Tabii düğün ünlüler geçidi gibiydi. Formalite nikahı da Acun Ilıcalı kıymıştı. 2022'nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline gelmişti Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğünü. Hatta o kadar çok bahsi geçmişti ki, düğünün 40 gün 40 gece sürmüş gibi bir etkisi olmuştu.

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Çiftin düğünden sonra Amerika'da yaşayacakları zaten bilinen ve konuşulan bir durumdu.

Çiftin düğünden sonra Amerika'da yaşayacakları zaten bilinen ve konuşulan bir durumdu.

Fakat Ebru Şahin'i iş durumu yüzünden Türkiye'ye dönerken görüyorduk. Birkan Sokullu ile birlikte rol aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi geçtiğimiz Haziran ayında 13. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan çekinmeyen ikiliyi nedense bir süredir magazinde göremiyoruz.

Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan çekinmeyen ikiliyi nedense bir süredir magazinde göremiyoruz.

Bunda Türkiye'de yaşamıyor olmalarının etkisi de büyük olabilir tabii.

Ebru Şahin'in paylaştığı son fotoğrafları görenler ise "Bunlar görmek istediğimiz manzaralar!" yorumlarında buludnu.

Ebru Şahin'in paylaştığı son fotoğrafları görenler ise "Bunlar görmek istediğimiz manzaralar!" yorumlarında buludnu.

Bir dönemin en çok konuşulan çiftinin lunapark sefası pozları bize oldukça romantik geldi!

Bir dönemin en çok konuşulan çiftinin lunapark sefası pozları bize oldukça romantik geldi!

Fotoğraflar da çok tatlı hatta.

Fotoğraflar da çok tatlı hatta.
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Cedi Osman da olsanız eşiniz için o Pikachu'yu kazanıyorsunuz demek ki.

Cedi Osman da olsanız eşiniz için o Pikachu'yu kazanıyorsunuz demek ki.

Yetmiyor bir de "Pika pika" diye taklit yapıyorsunuz...

Yetmiyor bir de "Pika pika" diye taklit yapıyorsunuz...

Aşk böyle bir şey olsa gerek! 😂

Aşk böyle bir şey olsa gerek! 😂

Mutlulukları hiç bitmesin! 

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