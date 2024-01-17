Bir Süredir Ortalıkta Görünmeyen Cedi Osman ve Ebru Şahin Çiftinin Lunapark Sefası
Bir Süredir Ortalıkta Görünmeyen Cedi Osman ve Ebru Şahin Çiftinin Lunapark Sefası
Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı 2020 yılına damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Evlendikleri sürece kadar magazinin gözdesi olan Ebru Şahin ve Cedi Osman, son dönemde pek sık karşımıza çıkmıyor. Ünlü oyuncu paylaştığı son fotoğraflarla 'buradayız' derken, lunapark sefalarında Cedi Osman'ın pozları oldukça dikkat çekiyor.
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NBA'de forma giyen başarılı basketbolcumuz Cedi Osman ve ünlü oyuncu Ebru Şahin 2020 yılında hepimizi şaşırtan bir aşkın içine düşmüştü hatırlarsanız.
Her ne kadar yalanlasalar da bir süre sonra kabul edip açıklamışlardı ilişkilerini.
İlişkileri başladığı dönemde uzak mesafeye rağmen her şeye göğüs geren çift, iki yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar vermişti. Evlilik teklifi de Kapadokya'da gelmişti.
Gel zaman git zaman Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nikahı Makedonya'da kıyılmıştı.
İkili bir de tanıştıkları sahilde düğün organizasyonu gerçekleştirmişti. Ebru Şahin üç farklı gelinlik giyerek adeta kendi düğününde şov yapmıştı!
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Çiftin düğünden sonra Amerika'da yaşayacakları zaten bilinen ve konuşulan bir durumdu.
Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan çekinmeyen ikiliyi nedense bir süredir magazinde göremiyoruz.
Ebru Şahin'in paylaştığı son fotoğrafları görenler ise "Bunlar görmek istediğimiz manzaralar!" yorumlarında buludnu.
Bir dönemin en çok konuşulan çiftinin lunapark sefası pozları bize oldukça romantik geldi!
Fotoğraflar da çok tatlı hatta.
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Cedi Osman da olsanız eşiniz için o Pikachu'yu kazanıyorsunuz demek ki.
Yetmiyor bir de "Pika pika" diye taklit yapıyorsunuz...
Aşk böyle bir şey olsa gerek! 😂
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