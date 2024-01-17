Bir Süredir Ortalıkta Görünmeyen Cedi Osman ve Ebru Şahin Çiftinin Lunapark Sefası

Tabii düğün ünlüler geçidi gibiydi. Formalite nikahı da Acun Ilıcalı kıymıştı. 2022'nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline gelmişti Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğünü. Hatta o kadar çok bahsi geçmişti ki, düğünün 40 gün 40 gece sürmüş gibi bir etkisi olmuştu.