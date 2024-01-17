Hande Erçel ve Arzu Sabancı'nın Peş Peşe Eda Ece'nin Yeni Markasının Reklamını Paylaşması Dikkatlerden Kaçmadı

Ünlü oyuncu Eda Ece setlerden her ne kadar uzak kalmış olsa da son dönemde yeni markası için çalışmalarını sürdürüyor. Neredeyse 6 aylık hamile olan Eda Ece'nin yeni markasına arkadaşı Hande Erçel'den de destek geldi. Erçel'in ardından Arzu Sabancı'nın da reklam paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.