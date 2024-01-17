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Hande Erçel ve Arzu Sabancı'nın Peş Peşe Eda Ece'nin Yeni Markasının Reklamını Paylaşması Dikkatlerden Kaçmadı

Hande Erçel ve Arzu Sabancı'nın Peş Peşe Eda Ece'nin Yeni Markasının Reklamını Paylaşması Dikkatlerden Kaçmadı

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 17:38

Ünlü oyuncu Eda Ece setlerden her ne kadar uzak kalmış olsa da son dönemde yeni markası için çalışmalarını sürdürüyor. Neredeyse 6 aylık hamile olan Eda Ece'nin yeni markasına arkadaşı Hande Erçel'den de destek geldi. Erçel'in ardından Arzu Sabancı'nın da reklam paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Hamileliğinin ardından setlere ara veren Eda Ece, geçtiğimiz Aralık ayında yepyeni bir proje ile uğraştığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Hamileliğinin ardından setlere ara veren Eda Ece, geçtiğimiz Aralık ayında yepyeni bir proje ile uğraştığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Her yerde 'doğumuna az bir zaman kaldı' denilen ünlü oyuncu 20 haftalık hamile olduğunu da ısrarla vurgulamış ve 'daha çok var' diyerek isyan etmişti hatta.

Yeni bir giyim markası kuran ve çalışmalarını sürdüren Eda Ece'nin son dönemde hem kendi profilinde hem de hikayelerinde sık sık markasıyla ilgili paylaşımlarını görüyoruz.

Yeni bir giyim markası kuran ve çalışmalarını sürdüren Eda Ece'nin son dönemde hem kendi profilinde hem de hikayelerinde sık sık markasıyla ilgili paylaşımlarını görüyoruz.

Sosyal medyasında oldukça tatlı şeyler paylaşan oyuncu, markasının sayfasını da tıpkı kendi hesabı gibi rengarenk ve ilgi çekici hale getiriyor.

Eda Ece pijama koleksiyonunun linkini paylaşarak sitesinin renklerine bile hayran olduğunu söylüyor.

Eda Ece pijama koleksiyonunun linkini paylaşarak sitesinin renklerine bile hayran olduğunu söylüyor.

Gördüğünüz gibi kendi reklamını yaparken bile oldukça tatlı ünlü oyuncu. Zaten neşesi ve yüksek enerjisi ile hayran olunmaması zor biri.

Aynı zamanda arkadaşı Hande Erçel'in, Moon Milk markalı pijama takımıyla hikaye paylaşıp Eda Ece'yi etiketlediğini görüyoruz.

Aynı zamanda arkadaşı Hande Erçel'in, Moon Milk markalı pijama takımıyla hikaye paylaşıp Eda Ece'yi etiketlediğini görüyoruz.

Arkadaş arkadaşın reklamına muhtaçtır mı desek ne desek... Eda Ece de Hande Erçel'in pozuna karşın 'Tatlılığını yerim' diyor.

Hande Erçel daha bugün oyunculuğu bırakacağına dair iddialarla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Hande Erçel daha bugün oyunculuğu bırakacağına dair iddialarla gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Instagram hesabından 'oyuncu' ifadesini kaldıran ve rol aldığı dizilere dair paylaşımlarını silen Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı iddiaları ortaya çıkmıştı. Hatta Hakan Sabancı ile birlikte sanayide görüntülendiği ve kendisine bir resim atölyesi açacağı yönünde iddialar da vardı.

Burada bahsettik:

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Hande Erçel'in ardından sevgilisi Hakan Sabancı'nın annesi, yani müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın da Eda Ece'nin yeni markasının reklamını yapması ayrıca dikkat çekti.

Hande Erçel'in ardından sevgilisi Hakan Sabancı'nın annesi, yani müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın da Eda Ece'nin yeni markasının reklamını yapması ayrıca dikkat çekti.

Eda Ece de Hande Erçel ve Arzu Sabancı'nın paylaşımlarını ard arda paylaştı.

Arzu Sabancı, Eda Ece'nin markası için paylaşım yaptığı sırada oldukça övgü dolu ifadeler kullandı.

Arzu Sabancı, Eda Ece'nin markası için paylaşım yaptığı sırada oldukça övgü dolu ifadeler kullandı.

Bakalım neler olacak...

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