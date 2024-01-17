Hande Erçel ve Arzu Sabancı'nın Peş Peşe Eda Ece'nin Yeni Markasının Reklamını Paylaşması Dikkatlerden Kaçmadı
Hande Erçel ve Arzu Sabancı'nın Peş Peşe Eda Ece'nin Yeni Markasının Reklamını Paylaşması Dikkatlerden Kaçmadı
Ünlü oyuncu Eda Ece setlerden her ne kadar uzak kalmış olsa da son dönemde yeni markası için çalışmalarını sürdürüyor. Neredeyse 6 aylık hamile olan Eda Ece'nin yeni markasına arkadaşı Hande Erçel'den de destek geldi. Erçel'in ardından Arzu Sabancı'nın da reklam paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.
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Hamileliğinin ardından setlere ara veren Eda Ece, geçtiğimiz Aralık ayında yepyeni bir proje ile uğraştığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.
Yeni bir giyim markası kuran ve çalışmalarını sürdüren Eda Ece'nin son dönemde hem kendi profilinde hem de hikayelerinde sık sık markasıyla ilgili paylaşımlarını görüyoruz.
Eda Ece pijama koleksiyonunun linkini paylaşarak sitesinin renklerine bile hayran olduğunu söylüyor.
Aynı zamanda arkadaşı Hande Erçel'in, Moon Milk markalı pijama takımıyla hikaye paylaşıp Eda Ece'yi etiketlediğini görüyoruz.
Hande Erçel daha bugün oyunculuğu bırakacağına dair iddialarla gündeme gelmişti hatırlarsanız.
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Hande Erçel'in ardından sevgilisi Hakan Sabancı'nın annesi, yani müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın da Eda Ece'nin yeni markasının reklamını yapması ayrıca dikkat çekti.
Arzu Sabancı, Eda Ece'nin markası için paylaşım yaptığı sırada oldukça övgü dolu ifadeler kullandı.
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