Kaosun Ardından İlk Kez Açıklama Yaptı: Bu Sefer de "Zeki Müren İntihar Etti" Dedi!
Kaosun Ardından İlk Kez Açıklama Yaptı: Bu Sefer de "Zeki Müren İntihar Etti" Dedi!
'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un Dünya Güllerim Masada programında yaptığı Zeki Müren açıklamaları epey gündem olmuştu. Müren'in acımasız olduğunu ve kendisini kıskandığını söyleyen Ersoy'a tepkiler gecikmemişti. Usta sanatçı yıllar sonra ilk defa canlı yayına katıldı. Zeki Müren itiraflarına açıklık getirerek 'Sanat Güneşi'nin intihar ettiğini öne sürdü.
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Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili söyledikleri deprem etkisi yarattı.
Gönüllere konunan naif sesiyle Türk müziğine oldukça önemli eserler veren "Sanat Güneşi" hakkında konuşan Ersoy, onun acımasız biri olduğunu söylemişti.
"Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir" diyerek Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya yatırdığı iddiası da epey gündem oldu.
Diva'nın Zeki Müren hakkındaki açıklamaları sanat dünyasında tepkilerin yükselmesine neden oldu. Müren'in kuzeni, Sacit Aslan ve Yılmaz Morgül gibi isimler ses yükseltti.
Eleştirilerin odağındaki Ersoy, yıllar sonra canlı yayına çıkarak Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu Gel Konuşalım'a konuk oldu.
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Kendisini açıklama yapmak zorunda hisseden Ersoy, konunun durup dururken buraya gelmediğini belirterek "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" röportajından geldiğini söyledi.
"Ölüyü önce onlar rahatsız etti, bana da söz hakkı düştü" açıklamasında bulunan Diva sözlerinin devamında da şunları söyledi:
Sacit Aslan'a da cevap veren Diva "Sacit'in söylediklerine çok üzüldüm. Bana bak Sacit ben senin hasta olduğunu sonradan gördüm" dedi ve ekledi:
"Bizim Safiye de dedi ki, 'Bu kıskançlığından mı öldü?' dedi. 'Evet' dedim. Çünkü haplarını almadı. Allah rahmet eylesin. Zeki Beyciğim çok kıskançtı ve haplarını almadı. 'İntihar etti' dedim. Onun için öldü zaten, kestirmeden. İntihar etti o, kimse aksini söyleyemez. Her gün 38 tane hap..."
Demet Akalın'ın "En son Zeki Müren'le ne zaman görüştünüz?" sorusuna yanıt veren Diva, "kendisini en son öldüğünde gördüm" dedi,
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Ersoy'un "Ailesi bir şeyler konuşuyormuş, "kimseyi kıskanmazdı" diye. Beni kıskanırdı, başkalarını da kıskanırdı" derken söze giren Akay "Ailesinden konuşan kişileri Zeki Bey hiç sevmezdi" dedi. "Para onlara bırakılmadı, mirastan istifade edemediler, mahkeme açtılar. Ölüsünün arkasından küfürler ettiler, biliyoruz." sözleri de gündem oldu.
Zeki Müren hayattayken en son bir ödül töreninde bir araya geldiğini söyleyen Bülent Ersoy, usta isimler öpüştüğü fotoğraf hakkında da "Nigar'ın doğum günüydü o. Bizi orada buluşturdu diye Nigar'la konuşmadı Zeki" dedi.
"Ben Zeki Müren'in mevlidine gittim. İzdiham, sokaklardan taşan insan seli! Öyle bir cenazeydi. Bir tek ben vardım sanatkarlardan. Geceki duaya gittim, beni almadılar içeriye. Ben dinler miyim? 'Çekil şöyle kenara' dedim"
"Zeki Bey'i yattığı yerde huzursuz etmek, saygısızlık yapmak gibi herhangi bir niyetim zaten olamaz!" diyen Diva "Safiye saflığından 'öyle mi?' diye sordu. 'Kıskançlığından öldü' dedim" diye devam etti.
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