Kaosun Ardından İlk Kez Açıklama Yaptı: Bu Sefer de "Zeki Müren İntihar Etti" Dedi!

''Ruhu muzdarip olur. Sizi hiç sevmezdi. Onun için duasında bulunmanız bizce yersiz' dediler. 'Ama ben severdim. Bana kimse mani olamaz. Cumhurbaşkanı gelse, ben o duayı dinleyeceğim. Beni kimse Allah'ın duasından alamaz. Girdim, yüzsüzce oturdum dinledim duayı. Cenaze başında da helallik istediler. 'Benim hiçbir hakkım yok ama helal olsun. Morgda yanaklarını öptüm, iğrenmedim, irite olmadım öptüm'