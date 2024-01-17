Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin Efsanesi Jay-Jay Okocha ile Nijerya Milli Takım Kampında Bir Araya Geldi!
Osayi Samuel, Fenerbahçe'nin Efsanesi Jay-Jay Okocha ile Nijerya Milli Takım Kampında Bir Araya Geldi!
Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Jay Jay Okocha, Nijerya milli takım kampında Osayi ile buluştu. İkilinin bir araya geldiği anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Afrika Kupası kadrosunda yer alıyor.
Nijerya milli takım forması giyen Bright Osayi-Samuel'in kampta bir ziyaretçisi vardı.
Fenerbahçe'nin efsane oyunucusu, Nijerya takımının eski yıldızı Jay Jay Okocha kampı ziyaret etti.
Yeşil sahalarda tekniğiyle göz dolduran Jay Jay Okocha ile Fenerbahçe'nin sağ bekinde görev yapan Bright Osayi-Samuel'in buluşması sarı-lacivertli tarftarlarca çok beğenildi.
Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Jay Jay Okocha, milli takım kampında Osayi ile buluşmasına beğeni yağdı.
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Fenerbahçe'nin efsanesi Süper Lig'de 30 gol atıp 16 asist yapmıştı. 1998 yılında 12.40 milyon € bedelle PSG'ye transfer olmuştu.
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