Erkek Arkadaşı İçin Şampiyonlar Ligi'nde Sahaya Atlayan Kinsey Wolanski'nin Dudak Uçuklatan Kazancı

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, sıkıcı maçın belki de en çok konuşulan ismi olmuştu. O günden sonra Kinsey Wolanski'nin hayatı tamamen değişti. Helikopter pilotu olan Kinsey Wolanski sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçiye ulaştı.