Erkek Arkadaşı İçin Şampiyonlar Ligi'nde Sahaya Atlayan Kinsey Wolanski'nin Dudak Uçuklatan Kazancı
Erkek Arkadaşı İçin Şampiyonlar Ligi'nde Sahaya Atlayan Kinsey Wolanski'nin Dudak Uçuklatan Kazancı
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, sıkıcı maçın belki de en çok konuşulan ismi olmuştu. O günden sonra Kinsey Wolanski'nin hayatı tamamen değişti. Helikopter pilotu olan Kinsey Wolanski sosyal medya hesaplarında da milyonlarca takipçiye ulaştı.
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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya dalan Kinsey Wolanski'nin takipçi sayısı o gece adeta taksimetre dönmüş ve milyonlarca kişinin dikkatini çekmişti.
Şu an Instagram'da 3.6 milyon takipçiye ulaşan isim o gün itibariyle sevgilisine 4 milyon dolar gibi bir gelir kazandırmıştı.
Kinsey Wolanski ardından helikopter pilotu olmak için lisans aldı. Aynı zamanda macera sporlarına ilgisi olan 27 yaşındaki ABD'li isim bir dönem Onlyfans açtığını duyurmuştu.
TikTok'ta 3 milyon takipçiye ulaşan Kinsey Wolanski, sahaya daldığı günün ardından kazancına kazanç ekledi.
Yapmış olduğu reklam ve anlaşmalar sayesinde çoğu yıldız sporcu kadar gelir elde ediyor.
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Son olarak taç atışı konusunda hünerlerini sergileyen Kinsey Wolanski, bu atışın illegal olup olmadığını sorarak gündeme geldi.
Bir Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan çılgın isim şöhretinin tadını çıkarıyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi bir girişimle karşımızda olacak...
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