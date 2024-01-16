Ebrar Karakurt Doğum Gününde Kostüm Partisi Düzenledi: "Joker Olmak İnanılmaz Yakışmış"
Ebrar Karakurt Doğum Gününde Kostüm Partisi Düzenledi: "Joker Olmak İnanılmaz Yakışmış"
Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt 23. yaş gününü kostüm partisiyle kutladı. Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt doğum gününde 'Joker' oldu. Kostüm partisi olarak düzenlediği doğum günü etkinliğinde birbirinden güzel kareler ortaya çıktı.
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Ebrar Karakurt 23. yaş gününü Rusya'da kutladı. Ebrar Karakurt yaş günü partisini kostüm partisine çevirerek harika görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
"Joker" olan Ebrar Karakurt'un paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyada çok beğenilen doğum günü partisine Ebrar Karakurt'un takım arkadaşları katıldı.
"Joker" olmanın inanılmaz yakıştığı milli oyuncumuz parti nasıl yapılırmış herkese gösterdi.
Kostüm partisi konseptiyle düzenlediği yaş günü partisi büyük beğeni topladı.
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Rusya'da bulunan Filenin Sultanları'nın yıldızına sevdikleri eşlik etti.
Ebrar Karakurt için "Korkunç olayım derken sevimli olmak" yorumları yapıldı.
Harika organizasyona gelen tepkiler şöyleydi👇
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İyi ki doğdun Ebrar Karakurt!
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