18 Yaşındaki Yıldız Adayı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Taraftarının Sevgisine Sessiz Kalmadı
18 Yaşındaki Yıldız Adayı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Taraftarının Sevgisine Sessiz Kalmadı
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Ziraat Türkiye Kupası maçında Eyüpspor karşısında sonradan oyuna girdi. Cenk Tosun'un yerine giren Semih Kılıçsoy karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti. Siyah-beyazlı takım taraftarlarını heyecanlandıran genç yetenek için maçın ardından Arda Turan da övgü dolu sözler söyledi.
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Bu sezon oynadığı futbolla heyecanlandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eyüpspor maçının ardından Beşiktaş taraftarına mesaj yolladı.
Arda Turan: "Semih Kılıçsoy'u izledikçe gurur duyuyorum. O da Arda Güler gibi çok iyi yerlere gelecek. Önce Beşiktaş'a çok büyük katkı verip sonra dünya yıldızı olacak. Allah yolunu açık etsin." dedi.
Twitter hesabından Beşiktaş taraftarlarına seslenen Semih Kılıçsoy taraftarların desteği için teşekkür etti.
Semih Kılıçsoy, "Bana gösterilen destek ve sevgi için minnettarım. Daha iyisi için çalışmaya devam" dedi.
Beşiktaş taraftarlarının Semih Kılıçsoy'a mesajları ise şöyleydi👇
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