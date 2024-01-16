18 Yaşındaki Yıldız Adayı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Taraftarının Sevgisine Sessiz Kalmadı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Ziraat Türkiye Kupası maçında Eyüpspor karşısında sonradan oyuna girdi. Cenk Tosun'un yerine giren Semih Kılıçsoy karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti. Siyah-beyazlı takım taraftarlarını heyecanlandıran genç yetenek için maçın ardından Arda Turan da övgü dolu sözler söyledi.