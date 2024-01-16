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18 Yaşındaki Yıldız Adayı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Taraftarının Sevgisine Sessiz Kalmadı

18 Yaşındaki Yıldız Adayı Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Taraftarının Sevgisine Sessiz Kalmadı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 00:46

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Ziraat Türkiye Kupası maçında Eyüpspor karşısında sonradan oyuna girdi. Cenk Tosun'un yerine giren Semih Kılıçsoy karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti. Siyah-beyazlı takım taraftarlarını heyecanlandıran genç yetenek için maçın ardından Arda Turan da övgü dolu sözler söyledi.

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Bu sezon oynadığı futbolla heyecanlandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eyüpspor maçının ardından Beşiktaş taraftarına mesaj yolladı.

Bu sezon oynadığı futbolla heyecanlandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eyüpspor maçının ardından Beşiktaş taraftarına mesaj yolladı.

Arda Turan: "Semih Kılıçsoy'u izledikçe gurur duyuyorum. O da Arda Güler gibi çok iyi yerlere gelecek. Önce Beşiktaş'a çok büyük katkı verip sonra dünya yıldızı olacak. Allah yolunu açık etsin." dedi.

Arda Turan: "Semih Kılıçsoy'u izledikçe gurur duyuyorum. O da Arda Güler gibi çok iyi yerlere gelecek. Önce Beşiktaş'a çok büyük katkı verip sonra dünya yıldızı olacak. Allah yolunu açık etsin." dedi.

Twitter hesabından Beşiktaş taraftarlarına seslenen Semih Kılıçsoy taraftarların desteği için teşekkür etti.

Twitter hesabından Beşiktaş taraftarlarına seslenen Semih Kılıçsoy taraftarların desteği için teşekkür etti.

Semih Kılıçsoy, "Bana gösterilen destek ve sevgi için minnettarım. Daha iyisi için çalışmaya devam" dedi.

Semih Kılıçsoy, "Bana gösterilen destek ve sevgi için minnettarım. Daha iyisi için çalışmaya devam" dedi.

Beşiktaş taraftarlarının Semih Kılıçsoy'a mesajları ise şöyleydi👇

Beşiktaş taraftarlarının Semih Kılıçsoy'a mesajları ise şöyleydi👇
twitter.com
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