Beşiktaş Tribünleri, Eyüpspor Maçında "Arda Turan Paralar Nerede? Seçil Erzan Oley" Tezahüratı Yaptı
Beşiktaş Tribünleri, Eyüpspor Maçında "Arda Turan Paralar Nerede? Seçil Erzan Oley" Tezahüratı Yaptı
Ziraat Türkiye Kupası 5 tur maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyaz-beyazlı ekip 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Beşiktaş tribünleri Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında 'Seçil Erzan oley' ve 'Arda Turan paralar nerede?' tezahüratları yaptı.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 4-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Beşiktaş tribünleri son günlerin popüler davası olan "Seçil Erzan" dosyasını tribünlere taşıdı. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'a Seçil Erzan tezahüratı yaptı.
"Seçil Erzan oley" ve "Arda Turan paralar nerede?" tezahüratlarının yapılması sosyal medyada çokça paylaşıldı.
Tribünlerin "Seçil Erzan oley" diye bağırdığı anlar👇
"Arda Turan paralar nerede?"👇
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