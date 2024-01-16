Beşiktaş Tribünleri, Eyüpspor Maçında "Arda Turan Paralar Nerede? Seçil Erzan Oley" Tezahüratı Yaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5 tur maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyaz-beyazlı ekip 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Beşiktaş tribünleri Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında 'Seçil Erzan oley' ve 'Arda Turan paralar nerede?' tezahüratları yaptı.