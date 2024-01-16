Edin Dzeko'nun Eşi Amra Dzeko Yaptığı Paylaşımla Küçük Çaplı Bir Nostalji Yolculuğu Yaşattı
Edin Dzeko'nun Eşi Amra Dzeko Yaptığı Paylaşımla Küçük Çaplı Bir Nostalji Yolculuğu Yaşattı
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı ile eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde ülkemize uyum sağladı. Amra Silajdzic-Dzeko yaptığı paylaşımla takipçilerini kısa süreli bir süreliğine nostaljik yolculuğa çıkardı. Aşka inancınızı tazelecek o anlar beğenileri topladı.
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Bosnalı model ve oyuncu Amra Silajdzic-Dzeko ile Fenerbahçe'nin kaptan Edin Dzeko muhteşem bir aile tablosu çiziyor.
Üç çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşen çift paylaşımlarıyla beğenileri topluyor.
Paylaşımlarına Türkçe açıklamalar yapan Edin Dzeno'nun eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde taraftarın sevgisini topladı.
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile tanıştıkları anları Instagram hesabından paylaşan Amra Silajdzic-Dzeko'nın hikayesi çok beğenildi.
Edin Dzeko ile Amra Silajdzic-Dzeko aşka olan inancınızı tazelemedi mi? "Eski zamanlar ama aynı aşk"
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Güzel çiftimize maşallah diyoruz🧿
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