Edin Dzeko'nun Eşi Amra Dzeko Yaptığı Paylaşımla Küçük Çaplı Bir Nostalji Yolculuğu Yaşattı

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı ile eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde ülkemize uyum sağladı. Amra Silajdzic-Dzeko yaptığı paylaşımla takipçilerini kısa süreli bir süreliğine nostaljik yolculuğa çıkardı. Aşka inancınızı tazelecek o anlar beğenileri topladı.