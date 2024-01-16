Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Edin Dzeko'nun Eşi Amra Dzeko Yaptığı Paylaşımla Küçük Çaplı Bir Nostalji Yolculuğu Yaşattı

Edin Dzeko'nun Eşi Amra Dzeko Yaptığı Paylaşımla Küçük Çaplı Bir Nostalji Yolculuğu Yaşattı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 20:54

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kaptanı ile eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde ülkemize uyum sağladı. Amra Silajdzic-Dzeko yaptığı paylaşımla takipçilerini kısa süreli bir süreliğine nostaljik yolculuğa çıkardı. Aşka inancınızı tazelecek o anlar beğenileri topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bosnalı model ve oyuncu Amra Silajdzic-Dzeko ile Fenerbahçe'nin kaptan Edin Dzeko muhteşem bir aile tablosu çiziyor.

Bosnalı model ve oyuncu Amra Silajdzic-Dzeko ile Fenerbahçe'nin kaptan Edin Dzeko muhteşem bir aile tablosu çiziyor.

Üç çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşen çift paylaşımlarıyla beğenileri topluyor.

Üç çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşen çift paylaşımlarıyla beğenileri topluyor.

Paylaşımlarına Türkçe açıklamalar yapan Edin Dzeno'nun eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde taraftarın sevgisini topladı.

Paylaşımlarına Türkçe açıklamalar yapan Edin Dzeno'nun eşi Amra Silajdzic-Dzeko kısa süre içerisinde taraftarın sevgisini topladı.

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile tanıştıkları anları Instagram hesabından paylaşan Amra Silajdzic-Dzeko'nın hikayesi çok beğenildi.

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile tanıştıkları anları Instagram hesabından paylaşan Amra Silajdzic-Dzeko'nın hikayesi çok beğenildi.

Edin Dzeko ile Amra Silajdzic-Dzeko aşka olan inancınızı tazelemedi mi? "Eski zamanlar ama aynı aşk"

Edin Dzeko ile Amra Silajdzic-Dzeko aşka olan inancınızı tazelemedi mi? "Eski zamanlar ama aynı aşk"
İçeriğin Devamı Aşağıda

Güzel çiftimize maşallah diyoruz🧿

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın