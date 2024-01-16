Afrika Kupası'nda "AK.47" İsmiyle Sahaya Çıkan Futbolcu Aslında Çok Tanıdıkmış!
Afrika Kupası'nda "AK.47" İsmiyle Sahaya Çıkan Futbolcu Aslında Çok Tanıdıkmış!
Afrika Kupası D Grubu maçında Burkina Faso ile Moritanya karşı karşıya geldi. Takım listesinin yapıldığı paylaşımda Moritanya'nın 27 numarasında yazan isim gerçeklik algılarımızla oynadı. 'AK.47' yazan ismi yanlış mı gördük diye kontrol ettik fakat o isim daha önce Türkiye'de oynamış bir futbolcuya aitmiş.
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Afrika Kupası tüm güzelliğiyle devam ediyor. Kısır geçen maçları, muhteşem formalarıyla aklımızı başımızdan alan turnuva bizleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.
Tamamen farklı bir futbol kültüründe oynanan karşılaşmalarda futbol tutkusunu izlemek muhteşem bir zevk.
Son olarak tüm dünyayı şaşırtan olaya Moritanya imza attı. Takım listesine bakanlar gözlerine inanamadı.
Moritanya kadrosunun 27 numarasının ismi "AK.47" olarak gözüküyordu. Daha da ilginç olanı o isim Türkiye'de de forma giymişti.
Bir dönem Yeni Malatyaspor'da da forma giyen Moritanyalı Aboubacar Kamara, adını AK47 olarak değiştirmiş.
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AK47, Turnuvada 47 numarayı giymeyi çok istemiş fakat sadece 1 ile 27 numarasında forma numarası veriliyormuş. Kısmet diyelim...
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