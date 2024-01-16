Afrika Kupası'nda "AK.47" İsmiyle Sahaya Çıkan Futbolcu Aslında Çok Tanıdıkmış!

Afrika Kupası D Grubu maçında Burkina Faso ile Moritanya karşı karşıya geldi. Takım listesinin yapıldığı paylaşımda Moritanya'nın 27 numarasında yazan isim gerçeklik algılarımızla oynadı. 'AK.47' yazan ismi yanlış mı gördük diye kontrol ettik fakat o isim daha önce Türkiye'de oynamış bir futbolcuya aitmiş.

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