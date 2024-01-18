Ezeli Rakibini Eleyen Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim İçin Yunan Taraftarlar Ne Söyledi?
Ezeli Rakibini Eleyen Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim İçin Yunan Taraftarlar Ne Söyledi?
Olympiakos ile Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrenceli eksiklere rağmen Olympiakos'u penaltılar sonucunda eleyip çeyrek finale yükselince taraftarlar çıldırdı. Yunan taraftarların Fatih Terim için yazdıklarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Panathiniakos, Olympiakos'u penaltılarla eleyerek Yunanistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sonuçlan mücadelede elinde santrafor kalmayan Fatih Terim, Samet Akaydın'ı maçın son bölümünde santrafor olarak kullandı.
Son 5 maçta yenilmeyen ve ezeli rakibi Olympiakos'u eleyen Fatih Terim'e Panathinaikos taraftarlarından övgüler vardı.
Fatih Terim'e gelen övgüler şöyleydi👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda