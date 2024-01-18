Ezeli Rakibini Eleyen Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim İçin Yunan Taraftarlar Ne Söyledi?

'Hepimize oyunun nasıl oynandığını öğretecek! Biraz zamana ihtiyacı var çünkü onu çok derine attık ve sakatlıklar nedeniyle oyuncu kaybetmeye devam ediyor! Büyük finale bir adım kaldı! #paofc #panathinaikos #FatihTerim #TerimEffect'