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Ezeli Rakibini Eleyen Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim İçin Yunan Taraftarlar Ne Söyledi?

Ezeli Rakibini Eleyen Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim İçin Yunan Taraftarlar Ne Söyledi?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 12:13

Olympiakos ile Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in öğrenceli eksiklere rağmen Olympiakos'u penaltılar sonucunda eleyip çeyrek finale yükselince taraftarlar çıldırdı. Yunan taraftarların Fatih Terim için yazdıklarına birlikte bakalım.

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Panathiniakos, Olympiakos'u penaltılarla eleyerek Yunanistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Panathiniakos, Olympiakos'u penaltılarla eleyerek Yunanistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sonuçlan mücadelede elinde santrafor kalmayan Fatih Terim, Samet Akaydın'ı maçın son bölümünde santrafor olarak kullandı.

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sonuçlan mücadelede elinde santrafor kalmayan Fatih Terim, Samet Akaydın'ı maçın son bölümünde santrafor olarak kullandı.

Son 5 maçta yenilmeyen ve ezeli rakibi Olympiakos'u eleyen Fatih Terim'e Panathinaikos taraftarlarından övgüler vardı.

Son 5 maçta yenilmeyen ve ezeli rakibi Olympiakos'u eleyen Fatih Terim'e Panathinaikos taraftarlarından övgüler vardı.

Fatih Terim'e gelen övgüler şöyleydi👇

Fatih Terim'e gelen övgüler şöyleydi👇
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'Giannis Kotsiras PAO'nun en kaliteli orta sahası ve bunu 29 yıldır KİMSE görmemişken Terim'in Yunanistan'a ayak bastıktan 15 gün sonra görmüş olması Yunan futbolunun seviyesi hakkında çok şey söylüyor.'

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'#olypao bir sonraki Panathinaikos 9 forvet, bir orta saha ve bir defans oyuncusuyla oynayacağız, kaleci istemiyoruz, yine kazanacağız, büyük Allah Terim'

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'Hepimize oyunun nasıl oynandığını öğretecek! Biraz zamana ihtiyacı var çünkü onu çok derine attık ve sakatlıklar nedeniyle oyuncu kaybetmeye devam ediyor! Büyük finale bir adım kaldı! #paofc #panathinaikos #FatihTerim #TerimEffect'

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'Terim değişikliklerini anlamaya çalışıyoruz'

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twitter.com

' Terim hangi rüyayı gördü bilmiyorum ama Kotsira'nın stopere kaydırılması son yılların en zor ayının şah mat hamlesiydi!!!

Saygılar #FatihTerim

En Büyük Saygı Yiannis Kotsira 🙌🏻🙌🏻'

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twitter.com

'Bu değişiklikleri ancak Terim'in özel ağırlığına sahip birisi yapabilir.'

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