1990'larda MLS'te Atılan Tuhaf Penaltı Atışlarının Heyecanını Yeniden Yaşamak İster miydiniz?
1990'larda MLS'te Atılan Tuhaf Penaltı Atışlarının Heyecanını Yeniden Yaşamak İster miydiniz?
1996 ile 1999 yılları arasında ABD ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey seviyesi MLS'te (Major League Soccer) penaltı atışları ilginç şekilde kullanılıyordu. Günümüzde kullanılan penaltılar kaleye 11 metre uzaktan tek vuruş halinde çekiliyor ve gol olma olasılığı %79 olarak hesaplanıyor. Sizce penaltı atışları değiştirilmeli mi? Kurallarıyla birlikte bakalım.
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Penaltı vuruşları kaleden 11 metre uzaktaki noktadan tek vuruş halinde yapılıyor. Ceza sahası dışındaki yay futbolcuları 9.15 metre uzakta kalmalarını sağlıyor.
1996 ile 1999 yılları arasında MLS'te penaltı atışları bundan biraz daha farklıydı. Penaltı için topun başına geçen futbolcular yarı sahanın ortasından topu sürerek kaleciyle düelloya girişiyorlardı.
Bunun sebebi aslında Amerika'da bir maçın berabere bitme olasılığının seyircilere garip gelmesi. İlla bir kazanan olacaktı ve maç sonunda penaltı atışlarının böyle yapılmasına karar verilmişti.
Bu eski tarz penaltı atışlarında da eğer kaleci ceza sahasının içinde faul yaparsa hepimizin bildiği klasik penaltı vuruşu kullanılıyordu.
MLS'te 90'ların ortalarında yapılan penaltı atışları şöyleydi👇 Sizce penaltı atışları değişmeli mi? Aşağıda futbol taraftarları bu konuyu tartıştı.
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Bu penaltı atışlarında hem futbolcunun hem de kalecinin meziyetleri daha bariz görülmüyor mu?
Gelen yorumlar şöyleydi👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Penaltı vuruşları böyle olsa daha heyecanlı olur mu?
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