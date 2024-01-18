Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'un Maceralarla Dolu Kariyerini Mutlaka Okumalısınız

'Ben kimseye eğlence vadetmiyorum, kazanmayı vadediyorum' felsefesini savunan Santos, 1954 yılında Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğdu.

1987 yılına kadar profesyonel futbol oynayan Santos, bu tarihten sonra kendisini asıl başarıya ulaştıracak olan teknik adamlık kariyerine adım attı.

Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başladı. O zamanlar Portekiz 2. Ligi’nde mücadele eden Estoril’i tekrar en üst lige taşıdı. 1994’te Estrela da Amadora’nın başına geçti. 1998’de kulüp tarihinin en iyi lig sonucu olan yedincilikten sonra takımdan ayrıldı ve Portekiz’in en büyük kulüplerinden Porto'nun hocası oldu.