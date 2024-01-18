Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'un Maceralarla Dolu Kariyerini Mutlaka Okumalısınız
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'un Maceralarla Dolu Kariyerini Mutlaka Okumalısınız
Portekizli tecrübeli teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin göreve getirdiği ilk isim oldu.
Beşiktaş taraftarlarının sevinçle karşılığı yeni teknik adam, özellikle kendi futbol felsefesini çalıştığı takımlara yansıtması ve her zaman kazanmak odaklı düşünmesiyle biliniyor.
Bakalım Beşiktaş tribünlerinin yeni umudu kariyerinde neler yapmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Futbol basit bir oyundur. Gol yemeyeceksin, gol atacaksın, o zaman kazanıyorsun" diyor Fernando Santos. Uzun süredir başarıya aç olan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, futbola adanmış başarılarla dolu bir kariyere sahip.
Kendisini dünya futboluna da tanıtacak Porto kariyerinde "beşlinin mühendisi" lakabını aldı. Bu onun mühendislik eğitimi almasına yapılan bir göndermeydi.
Yurt dışı kariyerine çok hızlı bir giriş yapan Portekizli teknik adam, Yunanistan'daki ilk sezonunda AEK ile Yunanistan kupasını kazandı. Lig şampiyonluğunu ise averajla dramatik şekilde kaybetti.
Lizbon temsilcisinde beklediği performansı gösteremeyen kurt teknik adam çareyi yine Yunanistan'a dönmekte buldu. Bu sefer durağı Atina değil Selanik'ti.
2010 Dünya Kupası’nın ardından Yunanistan’ın efsane teknik direktörü Otto Rehhagel’den görevi devraldı. İşi çok zordu çünkü devraldığı takım 6 sene önce Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı. Yunanistan, 2010’da gruplardan çıkmayı başaramadı. Santos ve Yunanistan’ın ilk turnuvası EURO 2012 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2014 yılında Yunanistan'ı Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Brezilya’da düzenlenen şampiyonada oldukça zorlu bir gruba düştüler. Kolombiya, Fildişi Sahili ve Japonya ile eşleştiler.
Fernanda Santos, kariyerinin zirvesine 2016'da çıktı. Portekiz'in başında gittiği Avrupa şampiyonasında takımına unutulmaz bir performans sergiletti.
Fernando Santos, 2016 yılında Globe Soccer tarafından “Yılın Teknik Direktörü” ödülüne layık görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda