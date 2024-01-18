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Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'un Maceralarla Dolu Kariyerini Mutlaka Okumalısınız

Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'un Maceralarla Dolu Kariyerini Mutlaka Okumalısınız

Beşiktaş
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 14:37

Portekizli tecrübeli teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin göreve getirdiği ilk isim oldu. 

Beşiktaş taraftarlarının sevinçle karşılığı yeni teknik adam, özellikle kendi futbol felsefesini çalıştığı takımlara yansıtması ve her zaman kazanmak odaklı düşünmesiyle biliniyor.

Bakalım Beşiktaş tribünlerinin yeni umudu kariyerinde neler yapmış?

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"Futbol basit bir oyundur. Gol yemeyeceksin, gol atacaksın, o zaman kazanıyorsun" diyor Fernando Santos. Uzun süredir başarıya aç olan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, futbola adanmış başarılarla dolu bir kariyere sahip.

"Futbol basit bir oyundur. Gol yemeyeceksin, gol atacaksın, o zaman kazanıyorsun" diyor Fernando Santos. Uzun süredir başarıya aç olan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, futbola adanmış başarılarla dolu bir kariyere sahip.

'Ben kimseye eğlence vadetmiyorum, kazanmayı vadediyorum' felsefesini savunan Santos, 1954 yılında Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğdu.

1987 yılına kadar profesyonel futbol oynayan Santos, bu tarihten sonra kendisini asıl başarıya ulaştıracak olan teknik adamlık kariyerine adım attı.

Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başladı. O zamanlar Portekiz 2. Ligi’nde mücadele eden Estoril’i tekrar en üst lige taşıdı. 1994’te Estrela da Amadora’nın başına geçti. 1998’de kulüp tarihinin en iyi lig sonucu olan yedincilikten sonra takımdan ayrıldı ve Portekiz’in en büyük kulüplerinden Porto'nun hocası oldu.

Kendisini dünya futboluna da tanıtacak Porto kariyerinde "beşlinin mühendisi" lakabını aldı. Bu onun mühendislik eğitimi almasına yapılan bir göndermeydi.

Kendisini dünya futboluna da tanıtacak Porto kariyerinde "beşlinin mühendisi" lakabını aldı. Bu onun mühendislik eğitimi almasına yapılan bir göndermeydi.

2001 yılında Yunanistan'a giderek yeni bir başlangıç yaptı.

Yunanistan'daki İstanbul göçmenlerinin takımı olan AEK'nın başına geçti. 

Porto'da Santos'un ektiği tohumlar ise meyvelerini 2004 yılında verdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Porto, şampiyonlar ligini kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Santos ise Ege kıyılarında yeni bir maceraya atıldı.

Yurt dışı kariyerine çok hızlı bir giriş yapan Portekizli teknik adam, Yunanistan'daki ilk sezonunda AEK ile Yunanistan kupasını kazandı. Lig şampiyonluğunu ise averajla dramatik şekilde kaybetti.

Yurt dışı kariyerine çok hızlı bir giriş yapan Portekizli teknik adam, Yunanistan'daki ilk sezonunda AEK ile Yunanistan kupasını kazandı. Lig şampiyonluğunu ise averajla dramatik şekilde kaybetti.

AEK'de gösterdiği performans Santos'un önünü açtı. Atina'nın daha güçlü bir ekibi olan bugün Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oldu.

Ancak burada uyum sorunu yaşadı ve dokuz maç sonra ayrıldı.

Bir süre ülkesinde görev yaptıktan sonra yeniden AEK'e döndü. AEK'de geçen üç sezonun ardından bu sefer Portekiz'in bir diğer güçlü ekibi Benfica'ya gitti.

Lizbon temsilcisinde beklediği performansı gösteremeyen kurt teknik adam çareyi yine Yunanistan'a dönmekte buldu. Bu sefer durağı Atina değil Selanik'ti.

Lizbon temsilcisinde beklediği performansı gösteremeyen kurt teknik adam çareyi yine Yunanistan'a dönmekte buldu. Bu sefer durağı Atina değil Selanik'ti.

PAOK'un başına geçen Santos, burada kariyerinin en uzun kulüp maceralarından birini. 2007’den 2010’a tam 3 sezon boyunca takımı çalıştırdı.

2009 yılında kulübü ikinci yaparak büyük bir başarı elde etti.

2010'da takımdan ayrılan Santos, tam 14 yıl boyunca bir daha kulüp takımı çalıştırmayacaktı.

Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçti.

2010 Dünya Kupası’nın ardından Yunanistan’ın efsane teknik direktörü Otto Rehhagel’den görevi devraldı. İşi çok zordu çünkü devraldığı takım 6 sene önce Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı. Yunanistan, 2010’da gruplardan çıkmayı başaramadı. Santos ve Yunanistan’ın ilk turnuvası EURO 2012 oldu.

2010 Dünya Kupası’nın ardından Yunanistan’ın efsane teknik direktörü Otto Rehhagel’den görevi devraldı. İşi çok zordu çünkü devraldığı takım 6 sene önce Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı. Yunanistan, 2010’da gruplardan çıkmayı başaramadı. Santos ve Yunanistan’ın ilk turnuvası EURO 2012 oldu.

Portekizli kurt hoca beklentileri karşılamayı başardı. EURO 2012'de takımını gruptan çıkardı.

Çeyrek finalde Almanya'ya 4-2 elenseler de Santos yönetimindeki Yunanistan, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı futbolla herkesin takdirini kazandı.

Santos bununla da yetinmedi.

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2014 yılında Yunanistan'ı Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Brezilya’da düzenlenen şampiyonada oldukça zorlu bir gruba düştüler. Kolombiya, Fildişi Sahili ve Japonya ile eşleştiler.

2014 yılında Yunanistan'ı Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Brezilya’da düzenlenen şampiyonada oldukça zorlu bir gruba düştüler. Kolombiya, Fildişi Sahili ve Japonya ile eşleştiler.

Kolombiya’ya karşı 3-0’lık ağır bir mağlubiyet alsalar da, Japonya ile 0-0 berabere kaldılar. Fildişi Sahili’ne karşı da destansı bir galibiyet aldılar. Georgios Samaras’ın 90+3’teki penaltı golüyle 2-1 kazandılar ve Son 16 Turu’na çıktılar. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası grubundan, Fernando Santos önderliğinde çıkan Yunanistan'da Portekizli teknik adam kahraman ilan edildi.

Son 16 turunda Kosta Rika'ya penaltı atışları sonrası talihsiz şekilde elendiler.

Fernanda Santos, kariyerinin zirvesine 2016'da çıktı. Portekiz'in başında gittiği Avrupa şampiyonasında takımına unutulmaz bir performans sergiletti.

Fernanda Santos, kariyerinin zirvesine 2016'da çıktı. Portekiz'in başında gittiği Avrupa şampiyonasında takımına unutulmaz bir performans sergiletti.

Favori gözükmedikleri turnuvada Avrupa'nın devlerini geçmeyi başaran Santos'un ekibi, finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek şampiyon oldu.

Santos'un oyun stili için fazla savunmacı ve çekingen yakıştırmaları yapılsa da her zaman kazanmak için fırsatlar kovalayan ve yakaladığı fırsatları gole çeviren bir felsefeyi çalıştırdığı her takıma aşıladı.

Fernando Santos, 2016 yılında Globe Soccer tarafından “Yılın Teknik Direktörü” ödülüne layık görüldü.

Fernando Santos, 2016 yılında Globe Soccer tarafından “Yılın Teknik Direktörü” ödülüne layık görüldü.

2023 yılındaki kısa Polonya kariyeri sonrası yeniden kulüp takımı çalıştırmaya karar verdi Santos. 

Yeni durağı ise İstanbul ekibi Beşiktaş oldu.

Zor bir dönemden geçen Kara Kartal'ın kurt teknik adamdan beklentileri büyük.

Bakalım Fernando Santos, başarılarla dolu kariyerine yeni kupaları Dolmabahçe'de ekleyebilecek mi?

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