Fenerbahçe'nin Milli Mücadeleye Katkısını Konu Alan 'Zaferin Rengi' Filminden İlk Afiş Yayınlandı!
Fenerbahçe'nin Milli Mücadeleye Katkısını Konu Alan 'Zaferin Rengi' Filminden İlk Afiş Yayınlandı!
Kaynak: https://www.fenerbahce.org/haberler/k...
1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan ve milli mücadelenin futbol zaferleriyle İstanbul'da kenetlenip büyümesini, bu zaferlerle moral bulan Türk halkının bağımsızlık direnişini konu alan Zaferin Rengi filmi 16 Şubat'ta vizyona giriyor. Merakla beklenen filmden ilk afiş yayınlandı!
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Başta Fenerbahçeliler olmak üzere futbol sevdalılarını heyecanlandıracak Zaferin Rengi filmiyle ilgili yepyeni gelişmeler yaşanıyor.
Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi başarılı oyuncuların rol aldığı filmin 16 Şubat'ta vizyona gireceği duyurulmuştu.
1918-1923 yılları arasında yaşanmış olaylara dayanan filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadelenin futbol zaferleri ile birlikte halkın moral bulmasıyla kenetlenmesini konu alınıyor.
Türk halkının bağımsızlık direnişini konu alırken futbolun topluma etkisini de yansıtan film, Türk spor tarihine damgasını vuran başarılarımız arasında yer alan Harington Kupası’yla final yapıyor.
Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin afiş tasarımı da özel olarak dizayn edildi.
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007 James Bond, Fifty Shades of Gray, Avatar, Kill Bill, Frida, Kingdom of Heaven gibi Hollywood yapımı filmlerin afişini tasarlayan ödüllü tasarımcı Emrah Yücel tarafından yapılan afiş büyük beğeni topladı.
Heyecanla beklenen filmin fragmanını da sizler için böyle bırakalım.
Taraftarlar da film için oldukça heyecanlı.
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Siz afişi ve fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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