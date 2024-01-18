Fenerbahçe'nin Milli Mücadeleye Katkısını Konu Alan 'Zaferin Rengi' Filminden İlk Afiş Yayınlandı!

1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan ve milli mücadelenin futbol zaferleriyle İstanbul'da kenetlenip büyümesini, bu zaferlerle moral bulan Türk halkının bağımsızlık direnişini konu alan Zaferin Rengi filmi 16 Şubat'ta vizyona giriyor. Merakla beklenen filmden ilk afiş yayınlandı!