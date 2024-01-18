Paralimpik Sporcu Barış Telli'nin Hayatını Anlatan 'Hayatla Barış' Filminde İlginç Bir Olaya İmza Atıldı!
Paralimpik Sporcu Barış Telli'nin Hayatını Anlatan 'Hayatla Barış' Filminde İlginç Bir Olaya İmza Atıldı!
Yeni yılın en iddialı filmlerinden olan Hayatla Barış filminde Barış Telli, kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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Paralimpik sporcu Barış Telli'nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' filmi bu yılın en iddialı filmleri arasında görülüyor.
Barış Telli'yi Taner Ölmez'in canlandırdığı filmde küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeme hikayesi anlatılıyor.
Barış Telli, çekimler sırasında sergilediği futbol ile hem ekibi büyüledi hem de sempatik tavırlarıyla neşe kaynağı oldu.
Barış Telli’nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan 'Hayatla Barış' filmi, dev oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile izleyiciye umut dolu bir film vadediyor.
Taner Ölmez’in yanı sıra oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu gibi isimler yer alıyor.
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Ampüte Millî Futbol Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.
23 Şubat'ta vizyona girecek olan filmle ilgili beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.👇
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