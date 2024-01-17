Başrolünde Camila Mendes ve Archie Renaux'un Yer Aldığı 'Upgraded' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Camila Mendes ve Archie Renaux'un Yer Aldığı 'Upgraded' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Camila Mendes ve Archie Renaux'un yer aldığı 'Upgraded' filmi hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Filmin fragmanına gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Amazon Prime'ın yeni romantik komedisi 'Upgraded' filminin başrolünde Camila Mendes ve Archie Renaux yer alıyor.
Yönetmenliğini Carlson Young'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Marisa Tomei ve Lena Olin gibi isimlerde yer alıyor.
Filmde 29 yaşındaki Camila Mendes, son derece başarılı ve korkutucu Claire Dupont'un sahibi olduğu bir galeride asistan olarak çalışan, gelecek vaat eden sanat endüstrisi profesyoneli Ana Santos'u canlandırıyor.
Ana, uçakta Archie Renaux'un canlandırdığı Will adında ilgi çekici bir İngiliz bekarla tanışır ve yanlışlıkla kendisinin şirketin yöneticisi olduğu yalanını söyler.
Hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandırmayı başaran filmin fragmanını birlikte izleyelim.👇
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