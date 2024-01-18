Zehra, Hande, Cansu... Özel Bir Etkinlikte Buluşan Filenin Sultanları Bu Kez de Güzellikleriyle Büyüledi!
Zehra, Hande, Cansu... Özel Bir Etkinlikte Buluşan Filenin Sultanları Bu Kez de Güzellikleriyle Büyüledi!
Filenin Sultanları dünya çapındaki başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. 2023 yılında üst üste yakaladıkları başarılarla dünya sıralamasında birinci olan kızlarımız tüm yıl boyunca göğsümüzü kabarttı. Özel bir etkinlik için bir araya gelen Filenin Sultanları, bu kez de güzellikleriyle dilimize dolandı!
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Geride bıraktığımız 2023 yılının en büyük mutluluk kaynaklarından biri şüphesiz Filenin Sultanları'ydı.
Aldıkları üst üste başarılarla ve kazandıkları kupalarla tüm yıl göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları'nı yeniden izlemek için bir müddet daha bekleyeceğiz ne yazık ki.
Maçta göremesek de sosyal medya ve etkinlikler sağ olsun, onlara olan hasretimiz bir miktar diniyor.
Bu kez Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı için düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Filenin Sultanları, güzellikleriyle büyüledi 🔥
Etkinlikten bazı fotoğrafları sizler için şöyle bırakalım:
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Sultanlarımızın güzelliğine adeta yorum yağdı!
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Her zaman çok güzelsiniz kızlar!
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