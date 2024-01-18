Zehra, Hande, Cansu... Özel Bir Etkinlikte Buluşan Filenin Sultanları Bu Kez de Güzellikleriyle Büyüledi!

Filenin Sultanları dünya çapındaki başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. 2023 yılında üst üste yakaladıkları başarılarla dünya sıralamasında birinci olan kızlarımız tüm yıl boyunca göğsümüzü kabarttı. Özel bir etkinlik için bir araya gelen Filenin Sultanları, bu kez de güzellikleriyle dilimize dolandı!