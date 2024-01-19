En Yakın Arkadaşınla Hangi Ünlü İkiliye Benziyorsun?
En Yakın Arkadaşınla Hangi Ünlü İkiliye Benziyorsun?
Arkadaşınla hangi ünlü kankalar gibisiniz?
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1. Arkadaşınla ne sıklıkla görüşüyorsunuz?
2. Ondan telefonuna aşağıdaki mesajlardan hangisi gelebilir?
3. Seni neden arar?
4. En çok ne konuda konuşursunuz?
5. Ona en çok hangi tavsiyeyi verirken bulursun kendini?
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6. Arkadaşının partner seçimini bir görselle anlat...
7. Gece 3'te Instagram'dan reels atar mı?
8. İki elin kanda da olsa attığı reels'ları izler misin?
9. Özel meseleler için birbirinizin yalanına ortak olur musunuz?
10. Sana böyle bir mesaj atma ihtimali yüzde kaç?
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11. Arkadaşınla dışarıya verdiğiniz vibe'ı seç!
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