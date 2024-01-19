Fahriye Evcen Yüzünü İlk Defa Gösterdiği Oğlu Kerem ile Yeni Karelerini Paylaştı!
Fahriye Evcen Yüzünü İlk Defa Gösterdiği Oğlu Kerem ile Yeni Karelerini Paylaştı!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk defa 1. yaş doğum gününde gösterdi. Kerem'i gören herkes 'aynı babası' 'babasının kopyası' gibi yorumlar yaptı. Bugün ise Fahriye Evcen, 12 aylık oğlu Kerem ile yeni pozlarını paylaşınca kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.👇
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017 yılında evlilik ile taçlanmıştı.
Daha sonra çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.
Bu zamana kadar Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yüzünü hiç paylaşmadıkları oğulları Kerem, merak edilmeye başlamıştı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Kerem'in yüzünü ilk defa birinci yaş gününde gösterdiler.
Bugün ise güzel oyuncu Fahriye Evcen, 12 aylık oğlu Kerem ile yeni karelerini "Küçük prensim..." notuyla paylaştı.👇
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Evcen'in paylaşımını gören herkes aynı yorumu yaptı. Tıpkı abisi Karan gibi Kerem'de babasına olan benzerliği ile dikkat çekti.
Bu durum "Bir evde üç tane Burak Özçivit" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Tabii minik Kerem abisi Karan'a olan benzerliğiyle de dikkat çekince "Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı tekrar doğurmuş" yorumu da çok gecikmedi.😂
1. Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara bakalım...👇
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11. Bizcede 😂
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