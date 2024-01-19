Fahriye Evcen Yüzünü İlk Defa Gösterdiği Oğlu Kerem ile Yeni Karelerini Paylaştı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk defa 1. yaş doğum gününde gösterdi. Kerem'i gören herkes 'aynı babası' 'babasının kopyası' gibi yorumlar yaptı. Bugün ise Fahriye Evcen, 12 aylık oğlu Kerem ile yeni pozlarını paylaşınca kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.👇