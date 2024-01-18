Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çifti Oğulları Kerem'in Yüzünü İlk Defa 1. Yaş Doğum Gününde Gösterdiler!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çifti Oğulları Kerem'in Yüzünü İlk Defa 1. Yaş Doğum Gününde Gösterdiler!
Dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı.
Bu zamana kadar oğlunun yüzünü hiç göstermeyen Evcen, 1. yaş doğum gününde oğlunun yüzünü paylaştı. 👇
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2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti ilk oğulları Karan'dan sonra geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almışlardı.
Sosyal medyayı aktif kulanan çiftin Karan'la paylaştıkları fotoğraflardan sonra biricik oğulları Kerem'de merak edilmeye başlamıştı.
Bu zamana kadar Kerem'in yüzünü hiç paylaşmayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kural bozarak fotoğraf yayınladılar.
Burak Özçivit, Kerem'in 1. yaş doğum gününde "Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" notuyla paylaştı.
"KEREM'İM bugün 1 yaşında..." notunu düştü.👇
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Fahriye Evcen ise ilk defa Kerem'in yüzünü paylaştı.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Sizce Kerem annesine mi yoksa babasına mı benziyor?
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