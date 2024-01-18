Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çifti Oğulları Kerem'in Yüzünü İlk Defa 1. Yaş Doğum Gününde Gösterdiler!

Dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı.

Bu zamana kadar oğlunun yüzünü hiç göstermeyen Evcen, 1. yaş doğum gününde oğlunun yüzünü paylaştı. 👇