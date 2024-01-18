Mahallenin Delisi Kanye West, Bu Sefer De Bütün Dişlerini Çektirerek Titanyumla Kaplattı

'Bir insanın en ufak bir hareketi bile bir internet meme'i olamaz ya!' Dedirten 46 yaşındaki ünlü rapçi, şarkıcı, söz yazarı, plak yapımcısı ve moda tasarımcısı Kanye West (Ye) yine gündeme bomba gibi düşüyor. Instagram hikayesinde paylaştığı yepyeni dişlerini görenler hayrete düştü. Detaylar aşağıda 👇👇👇