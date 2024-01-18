Mahallenin Delisi Kanye West, Bu Sefer De Bütün Dişlerini Çektirerek Titanyumla Kaplattı
Mahallenin Delisi Kanye West, Bu Sefer De Bütün Dişlerini Çektirerek Titanyumla Kaplattı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
'Bir insanın en ufak bir hareketi bile bir internet meme'i olamaz ya!' Dedirten 46 yaşındaki ünlü rapçi, şarkıcı, söz yazarı, plak yapımcısı ve moda tasarımcısı Kanye West (Ye) yine gündeme bomba gibi düşüyor. Instagram hikayesinde paylaştığı yepyeni dişlerini görenler hayrete düştü. Detaylar aşağıda 👇👇👇
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Meşhur Ye hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda eşi Bianca Censori ile gündeme bomba gibi çökmüştü.
Çiftimiz evlendiğinden beri Ye'nin eski eşi Kim Kardashian ile olan draması olsun, beraber giydikleri kıyafetler olsun her adımlarıyla gündemde.
Son olarak Kanye West'in, eşi Bianca'nın doğum gününde yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Bugün ise Kanye'nin dişleriyle sizlerleyiz...
Hatırlarsanız bir keresinde Kanye Ellen Show'da yine böyle bir şok dalgası yaymıştı.
2010'da sohbet programı sunucusu Ellen DeGeneres'a alt sıradaki dişlerinin tamamının yerini aldığını iddia ettiği ışıltılı elmas ve altın implantlarını göstermişti.
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Biz de tam "Şu sıralar niye Kanye'nin sesi soluğu çıkmıyor?" diyorduk ta kiii
Kanye gerçek anlamda pasparlak, göz kamaştıran gülüşüyle ortalığı yıkana kadar.
Elmasdan daha pahalı olan Titanyum'dan yaptırdığı yeni dişlerinin fiyatı ağlattı. Tamı tamına 850 bin dolar!
Üstüne kendisini James Bond'un meşhur kötüsü 'Jaws' ile karşılaştırması bir hayli güldürdü. 😂
Viral olmanın kitabını yaz da okuyalım be Kanye!
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tam dayaklık bir tipi var