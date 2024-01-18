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Mahallenin Delisi Kanye West, Bu Sefer De Bütün Dişlerini Çektirerek Titanyumla Kaplattı

Mahallenin Delisi Kanye West, Bu Sefer De Bütün Dişlerini Çektirerek Titanyumla Kaplattı

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 16:10

'Bir insanın en ufak bir hareketi bile bir internet meme'i olamaz ya!' Dedirten 46 yaşındaki ünlü rapçi, şarkıcı, söz yazarı, plak yapımcısı ve moda tasarımcısı Kanye West (Ye) yine gündeme bomba gibi düşüyor. Instagram hikayesinde paylaştığı yepyeni dişlerini görenler hayrete düştü. Detaylar aşağıda 👇👇👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Meşhur Ye hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda eşi Bianca Censori ile gündeme bomba gibi çökmüştü.

Meşhur Ye hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda eşi Bianca Censori ile gündeme bomba gibi çökmüştü.

Çiftimiz evlendiğinden beri Ye'nin eski eşi Kim Kardashian ile olan draması olsun, beraber giydikleri kıyafetler olsun her adımlarıyla gündemde.

Çiftimiz evlendiğinden beri Ye'nin eski eşi Kim Kardashian ile olan draması olsun, beraber giydikleri kıyafetler olsun her adımlarıyla gündemde.

Son olarak Kanye West'in, eşi Bianca'nın doğum gününde yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Bugün ise Kanye'nin dişleriyle sizlerleyiz...

Son olarak Kanye West'in, eşi Bianca'nın doğum gününde yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Bugün ise Kanye'nin dişleriyle sizlerleyiz...

Hatırlarsanız bir keresinde Kanye Ellen Show'da yine böyle bir şok dalgası yaymıştı.

Hatırlarsanız bir keresinde Kanye Ellen Show'da yine böyle bir şok dalgası yaymıştı.

2010'da sohbet programı sunucusu Ellen DeGeneres'a alt sıradaki dişlerinin tamamının yerini aldığını iddia ettiği ışıltılı elmas ve altın implantlarını göstermişti.

2010'da sohbet programı sunucusu Ellen DeGeneres'a alt sıradaki dişlerinin tamamının yerini aldığını iddia ettiği ışıltılı elmas ve altın implantlarını göstermişti.
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Biz de tam "Şu sıralar niye Kanye'nin sesi soluğu çıkmıyor?" diyorduk ta kiii

Biz de tam "Şu sıralar niye Kanye'nin sesi soluğu çıkmıyor?" diyorduk ta kiii

Kanye gerçek anlamda pasparlak, göz kamaştıran gülüşüyle ortalığı yıkana kadar.

Kanye gerçek anlamda pasparlak, göz kamaştıran gülüşüyle ortalığı yıkana kadar.

Duyduğumuza göre Ye'nin yeni protezleri, Usta Diş Teknisyeni Naoki Hayashi ile birlikte Beverly Hills'te Dr. Thomas Connelly tarafından takılmış.

Elmasdan daha pahalı olan Titanyum'dan yaptırdığı yeni dişlerinin fiyatı ağlattı. Tamı tamına 850 bin dolar!

Elmasdan daha pahalı olan Titanyum'dan yaptırdığı yeni dişlerinin fiyatı ağlattı. Tamı tamına 850 bin dolar!

Parasını geçtik Kanye'nin bütün dişlerini çektirmesi de gerçekten şok eden bir hamle!

Üstüne kendisini James Bond'un meşhur kötüsü 'Jaws' ile karşılaştırması bir hayli güldürdü. 😂

Üstüne kendisini James Bond'un meşhur kötüsü 'Jaws' ile karşılaştırması bir hayli güldürdü. 😂

Viral olmanın kitabını yaz da okuyalım be Kanye!

Viral olmanın kitabını yaz da okuyalım be Kanye!

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hakan balta

tam dayaklık bir tipi var