Vampire Diaries’in Yakışıklısı Ian Somerhalder Çiftiliğe Yerleşti: Hollywood’u Özlemediğini Açıkladı
Vampire Diaries’in Yakışıklısı Ian Somerhalder Çiftiliğe Yerleşti: Hollywood’u Özlemediğini Açıkladı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/18/entert...
Birçok genç kızın hayatına 'Vampir Günlükleri' serisi ile girmiş ve bir daha çıkmamış yakışıklı oyuncu Ian Somerhalder yeni hayatıyla ilgili açıklamada bulundu. Detaylar içeriğimizde👇
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Çoğu genç kızın hayatına kötü vampir karakteriyle girmiş "Vampir Günlükleri"nin efsanevi yıldızlarından olan Ian Somerhalder yıllardır ününü koruyan isimlerden biri.
45 yaşındaki aktör, Nikki Reed ile 2015 yılında dünyaevine girmiş ve çiftin iki tane de çocuğu var.
Ian Somerhalder eşi aktris Nikki Reed ile birlikte eşyalarını toplayıp iki çocuklarıyla birlikte Los Angeles'ın hemen dışındaki bir çiftliğe taşındıklarını açıkladı.
Ünlü oyuncu Hollywood'un ışıltılı yaşamını ve şöhreti eski moda çiftlik hayatıyla değiştirdiği için pişmanlık duymadığını söyledi.
Somerhalder E! News'e oyunculuktan uzaklaşma kararıyla ilgili olarak "Yaptığım işi gerçekten uzun süre sevdim," dedi. "Hiçbirini özlemiyorum. Film yapmayı seviyorum ve bunu çok uzun süre yaptım. Harika bir dönem geçirdik.” açıklamasını ekledi.
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2014'te çıkmaya başlayan ve ertesi yıl nikah masasına oturan çiftin 6 yaşındaki kızları Bodhi Soleil ve Haziran ayında doğumunu duyurdukları oğulları ile şehirden uzakta mutlu mesut yaşıyorlar.
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