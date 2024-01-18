Kim Kardashian'ın Akım Olan Videoyu Kendi Ofisine Uyarlayarak Hava Attığı Şeyler Aklınızı Başınızdan Alacak
Kim Kardashian'ın Akım Olan Videoyu Kendi Ofisine Uyarlayarak Hava Attığı Şeyler Aklınızı Başınızdan Alacak
Kardashianlar her zaman gösterişli hayatını gözler önüne süren bir aile oldu. Fakat Kim Kardashian'ın yeni tiktok videosundaki ihtişamını göze sokuşu bu kadar da olmaz dedirtti. Detaylar içeriğimizde👇
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Doğdukları andan beri kamera karşısında olan Kardashian ve Jenner kızları bu gösterişli hayatı doyasıya yaşayan ve yıllar boyunca bunu göstermekten kaçınmayan bir aile haline geldi.
Anne Kardashian olan Kris, en büyük kızı Kim'i her zaman göz bebeği olarak gördü ve servetlerini devam ettirecek kişinin o olduğuna inandı.
Sürekli olarak yeni girişimlerde bulunan ve markalarla iş birliği yapan Kim son çıkarttığı marka ile oldukça büyük bir gelir elde ederek servetine servet kattı.
Oldukça ihtişamlı bir hayat süren bu aile hiçbir zaman bunu kameraların önünde yaşamaktan ve göze sokmaktan çekinmedi.
Yaptığı paylaşımda bir tiktok akımını kendi mağazasının ofisine uyarlayan Kim Kardashian'ın ofisindeki gereçler ilgi odağı oldu.
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Resminin olduğu her dergi kapağını duvara asmış👇
Makyaj odasına kendi vücuduyla aynı ölçülerde bir manken yaptırmış👇
Ofisine beyninin ve özel jetinin üç boyutlu maketlerini koymuş👇
Ayrıca ofisinde solaryum yatağı da bulunuyor👇
Video böyle olunca yorumlarda gecikmedi tabii, gelin birlikte bakalım👇
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1. "Ben Kim Kardashian'ım ve bir kişinin telefon konuşmasını rızası olmadan düzenleyerek imajını sabote ettim."
2. "ben kim kardashian'im, tabii ki aktif olarak İsrail'i destekleyen bir siyonistim"
3. "Ben Kim Kardashian'ım, tabii ki sizi kaba zenginlik gösterilerimle hasta edeceğim."
4. "Kim, insanlar ölüyor."
5. "Ben Kim Kardashian'ım, tabii ki tüm ofisim tek bir renkten oluşuyor."
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6. "Bronzlaşma yatağı mı? Ofisinde cilt bakım seris mi? ... yani gerçekten bir boktan anlamıyor, ha?"
7. "Bu tam Kim Kardashian'a göre bir şey."
8. "Şimdi aldığı tüm o aksiyon için ona teşekkür etse iyi olur."
9. "Ben Kim Kardashian'ım ve bilinen bir tacizci olan James Charles gibi insanlarla çalışıyorum. Ben Kim Kardashian'ım ve çocuklarla seks ticareti yapan moda şirketleriyle çalışıyorum."
10. "O bir narsist ve fakirlerle dalga geçiyor."
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11. "Onu ünlü ve zengin yaptığınız için sizi affetmeyeceğim."
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