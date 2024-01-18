Hamile Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy Yerine Kilo Aldığını Söyleyen Berk Oktay'ın "Tıpta da Yeri Var" Savunması

Kızı için güzel dualarını da fotoğrafın açıklamasına iliştiren Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisine gelen yorumlar ve dualar için hem teşekkür etti hem de 'Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var 🌸🧿' dedi. Berk Oktay ise kendi kadrajından paylaşılan bu pozlara 'Benim güzel ailem🤍🧿' yorumunu yaptı.