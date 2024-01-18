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Hamile Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy Yerine Kilo Aldığını Söyleyen Berk Oktay'ın "Tıpta da Yeri Var" Savunması

Hamile Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy Yerine Kilo Aldığını Söyleyen Berk Oktay'ın "Tıpta da Yeri Var" Savunması

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 09:59

Geçtiğimiz akşam Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisine katılan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti yaptıkları açıklamalarla herkesi güldürdü. Berk Oktay'ın hamilelik süresince eşi yerine kendi kilo aldığını açıklamasının ardından 'Tıpta da varmış' açıklaması yapması kahkaha attırdı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Savaşçı dizisinde rol arkadaşıydı hatırlarsanız.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Savaşçı dizisinde rol arkadaşıydı hatırlarsanız.

Berk Oktay'ın Yüzbaşı Kağan Bozok'u canlandırdığı dizide Atiksoy, Aslı Özkaynak'a hayat veriyordu. 109 bölüm süren dizide ikili partner olmuş ve aşk yaşayan bir ikiliyi canlandırmıştı.

Tabii set aşkının gerçeğe dönmesini kimse beklemiyordu.

Tabii set aşkının gerçeğe dönmesini kimse beklemiyordu.

İlişkileri başladıktan sonra bunu gizlemeyen ve göstererek yaşayan çiftin ilişkisi özellikle Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyordu.

2021 yılında Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etmişti.

2021 yılında Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etmişti.

2020 yılında başlayan ilişkilerini 7 ay sonra evlilik teklifiyle taçlandıran ikili, 2022 yılında ise nişan pozlarını paylaşmışlardı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay aile arasında sade bir törenle nişanlanmışlardı.

Daha sonra çift yalnızca ailelerinin ve yakın dostlarının yer aldığı bir törenle 10 Eylül 2022'de dünyaevine girdi.

Daha sonra çift yalnızca ailelerinin ve yakın dostlarının yer aldığı bir törenle 10 Eylül 2022'de dünyaevine girdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy 31 Ağustos'ta kına gecesini yapmış, sosyal medyada paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekmişti. Aynı şekilde çiftin düğün pozları da magazinde epey konuşulan konular arasındaki yerini almıştı.

2023 yılının Kasım ayında Yıldız Çağrı Atiksoy'un hamile olduğuna dair iddialar gündeme gelmiş ve Atiksoy da bu haberi doğrulamıştı.

2023 yılının Kasım ayında Yıldız Çağrı Atiksoy'un hamile olduğuna dair iddialar gündeme gelmiş ve Atiksoy da bu haberi doğrulamıştı.

Aralık ayında bebeğinin cinsiyetini açıklayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, minik bir kızları olacağını paylaşmıştı. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu 'Bir gün kızım olursa Annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. 🥹' demişti.

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4,5 aylık hamile olan Atiksoy, önceki gün "Yolu yarıladık kızçem 🥹🧿" diyerek ilk göbekli fotoğrafını paylaşmıştı.

4,5 aylık hamile olan Atiksoy, önceki gün "Yolu yarıladık kızçem 🥹🧿" diyerek ilk göbekli fotoğrafını paylaşmıştı.

Kızı için güzel dualarını da fotoğrafın açıklamasına iliştiren Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisine gelen yorumlar ve dualar için hem teşekkür etti hem de 'Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var 🌸🧿' dedi. Berk Oktay ise kendi kadrajından paylaşılan bu pozlara 'Benim güzel ailem🤍🧿' yorumunu yaptı.

Birlikte Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisinde görüntülenen çiftin açıklamaları kahkaha attırdı. Çünkü Berk Oktay eşi yerine kendi aldığı kiloları "Tıpta da yeri varmış" diyerek savundu.

Birlikte Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisinde görüntülenen çiftin açıklamaları kahkaha attırdı. Çünkü Berk Oktay eşi yerine kendi aldığı kiloları "Tıpta da yeri varmış" diyerek savundu.

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy yerine 7 kilo aldığını dile getiren Berk Oktay, 'Sempatik gebelik' sendromuna yakalandığını söyledi.

'Hamilelik süreci beraber gidiyor aslında. Yıldız kilo almıyor, ben alıyorum. 7 kilo aldım ben. Tıpta da böyle bir şey varmış, çok fazla empati kuran erkeklerde olurmuş. 'Sempatik Gebelik' deniyormuş buna.'

Yıldız Çağrı Atiksoy ise yaşadığı süreçle ilgili açıklamalar yaparken henüz kızlarının ismine karar vermediklerini ifade etti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ise yaşadığı süreçle ilgili açıklamalar yaparken henüz kızlarının ismine karar vermediklerini ifade etti.

'Aşerme yok ya. Gerek kalmıyor ama, Berk hissedip uyanıyor bazen. Kız bebeğimiz olcak. İsimler var aklımızda, gidip geliyor birkaç tane. Hangisi olur o garanti değil ama.'

Şimdilerde bir projede yer almayan Berk Oktay ise eşi için mutfakta kendini geliştirdiğini ve ona iyi baktığını söyledi.

Şimdilerde bir projede yer almayan Berk Oktay ise eşi için mutfakta kendini geliştirdiğini ve ona iyi baktığını söyledi.

'Ben Yıldız'a bakıyorum. Mutfakta kendimi çok geliştirdim bu arada. Aslında şaka bir yana, kafama yatan projeyi bulmak istiyorum. O yüzden çalışmıyorum. İstediğim bir proje bulduğum an çalışabilirim. Hamilelik ile alakalı değil.'

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