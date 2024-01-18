Hamile Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy Yerine Kilo Aldığını Söyleyen Berk Oktay'ın "Tıpta da Yeri Var" Savunması
Hamile Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy Yerine Kilo Aldığını Söyleyen Berk Oktay'ın "Tıpta da Yeri Var" Savunması
Geçtiğimiz akşam Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisine katılan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti yaptıkları açıklamalarla herkesi güldürdü. Berk Oktay'ın hamilelik süresince eşi yerine kendi kilo aldığını açıklamasının ardından 'Tıpta da varmış' açıklaması yapması kahkaha attırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Savaşçı dizisinde rol arkadaşıydı hatırlarsanız.
Tabii set aşkının gerçeğe dönmesini kimse beklemiyordu.
2021 yılında Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etmişti.
Daha sonra çift yalnızca ailelerinin ve yakın dostlarının yer aldığı bir törenle 10 Eylül 2022'de dünyaevine girdi.
2023 yılının Kasım ayında Yıldız Çağrı Atiksoy'un hamile olduğuna dair iddialar gündeme gelmiş ve Atiksoy da bu haberi doğrulamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
4,5 aylık hamile olan Atiksoy, önceki gün "Yolu yarıladık kızçem 🥹🧿" diyerek ilk göbekli fotoğrafını paylaşmıştı.
Birlikte Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisinde görüntülenen çiftin açıklamaları kahkaha attırdı. Çünkü Berk Oktay eşi yerine kendi aldığı kiloları "Tıpta da yeri varmış" diyerek savundu.
Yıldız Çağrı Atiksoy ise yaşadığı süreçle ilgili açıklamalar yaparken henüz kızlarının ismine karar vermediklerini ifade etti.
Şimdilerde bir projede yer almayan Berk Oktay ise eşi için mutfakta kendini geliştirdiğini ve ona iyi baktığını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda