Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Eski Sevgilisi Hande Yener İçin "Delikanlı Kadındır" Diyen Sinan Akçıl'dan "Sezen ve Onno" Benzetmesi

Eski Sevgilisi Hande Yener İçin "Delikanlı Kadındır" Diyen Sinan Akçıl'dan "Sezen ve Onno" Benzetmesi

Hande Yener Sinan Akçıl
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 09:08

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, YouTube'da yayınlanan Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu oldu. Eski sevgilisi Hande Yener hakkında yıllar sonra ilginç itiraflarda bulunan Akçıl'ın 'bir dönemlerin Sezen ve Onno'suyduk'  demesi oldukça dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şarkıcı Sinan Akçıl gerek sosyal medyada, gerekse basın karşısında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Şarkıcı Sinan Akçıl gerek sosyal medyada, gerekse basın karşısında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan, özellikle Twitter paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Sinan Akçıl'ı magazini takip edenler görüyordur. Özellikle toplumsal ve siyasi olaylarda durumu yorumlarken ya da tepki verirken görüyoruz kendisini.

Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum'un AK Parti İBB Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunun açıklanmasıyla sosyal medyada kendisini tebrik eden bir yazı yayınlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum'un AK Parti İBB Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunun açıklanmasıyla sosyal medyada kendisini tebrik eden bir yazı yayınlamıştı.

Daha öncesinde henüz aday belli değilken 'Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor' diyen Akçıl, resmi olarak açıklanmasının ardından Kurum'la pozlarını paylaşarak 'İstanbul'un geleceğine umutla baktığımız bir an.' demişti.

Burada bahsettik:

Serhat Tekin'in Kral Müzik YouTube hesabı üzerinde yayınlanan programının konuğu olan Sinan Akçıl, geçmiş ilişkilerine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Serhat Tekin'in Kral Müzik YouTube hesabı üzerinde yayınlanan programının konuğu olan Sinan Akçıl, geçmiş ilişkilerine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Romantik ilişkiler konusunda magazini uzun bir süre meşgul eden, aşklarıyla çok konuşulan Sinan Akçıl'ın özellikle yıllar sonra Hande Yener için söyledikleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Öncelikle ilişkilerinde maçı olduğunu söyleyen Sinan Akçıl "Ne yapalım, kıroysak kıroyuz.” diyerek kız arkadaşlarının kıyafetlerine karıştığını açıklıyor.

Öncelikle ilişkilerinde maçı olduğunu söyleyen Sinan Akçıl "Ne yapalım, kıroysak kıroyuz.” diyerek kız arkadaşlarının kıyafetlerine karıştığını açıklıyor.

Hiç terk edilip edilmediği sorulunca 'Bir kere çok ünlü bir isim tarafından terk edildim. İlişkiden korktu ve baştan topa girmekten kaçtı.' diyen Akçıl, ilişkiler konusunda 'maço' olduğunu da dile getiriyor. 

'Brad Tatlıses diyebilirsin, öyle bir karışım.'

Müzik sektöründe bir dönemler şarkılarıyla rüzgar estiren Akçıl, eski sevgilisi Hande Yener ile yeniden çalışmak istediğini "Hande çok delikanlı bir kadındır." diyerek dile getiriyor.

Müzik sektöründe bir dönemler şarkılarıyla rüzgar estiren Akçıl, eski sevgilisi Hande Yener ile yeniden çalışmak istediğini "Hande çok delikanlı bir kadındır." diyerek dile getiriyor.

'Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında 2.5 yıl kadar beraberliğimiz oldu. Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hâlâ değerini bulmaya devam ediyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Akçıl aynı zamanda Hande Yener ile ilişkisini Sezen Aksu ve Onno Tunç ilişkisine benzetti.

Akçıl aynı zamanda Hande Yener ile ilişkisini Sezen Aksu ve Onno Tunç ilişkisine benzetti.

'Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum ama Hande’yle bir zamanların Sezen ve Onno’suyduk. Hem sesini hem de karakterini severim.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?