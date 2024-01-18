Eski Sevgilisi Hande Yener İçin "Delikanlı Kadındır" Diyen Sinan Akçıl'dan "Sezen ve Onno" Benzetmesi

'Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında 2.5 yıl kadar beraberliğimiz oldu. Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hâlâ değerini bulmaya devam ediyor.'