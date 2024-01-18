Eski Sevgilisi Hande Yener İçin "Delikanlı Kadındır" Diyen Sinan Akçıl'dan "Sezen ve Onno" Benzetmesi
Eski Sevgilisi Hande Yener İçin "Delikanlı Kadındır" Diyen Sinan Akçıl'dan "Sezen ve Onno" Benzetmesi
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, YouTube'da yayınlanan Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu oldu. Eski sevgilisi Hande Yener hakkında yıllar sonra ilginç itiraflarda bulunan Akçıl'ın 'bir dönemlerin Sezen ve Onno'suyduk' demesi oldukça dikkat çekti.
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Şarkıcı Sinan Akçıl gerek sosyal medyada, gerekse basın karşısında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum'un AK Parti İBB Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunun açıklanmasıyla sosyal medyada kendisini tebrik eden bir yazı yayınlamıştı.
Serhat Tekin'in Kral Müzik YouTube hesabı üzerinde yayınlanan programının konuğu olan Sinan Akçıl, geçmiş ilişkilerine dair ilginç açıklamalarda bulundu.
Öncelikle ilişkilerinde maçı olduğunu söyleyen Sinan Akçıl "Ne yapalım, kıroysak kıroyuz.” diyerek kız arkadaşlarının kıyafetlerine karıştığını açıklıyor.
Müzik sektöründe bir dönemler şarkılarıyla rüzgar estiren Akçıl, eski sevgilisi Hande Yener ile yeniden çalışmak istediğini "Hande çok delikanlı bir kadındır." diyerek dile getiriyor.
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Akçıl aynı zamanda Hande Yener ile ilişkisini Sezen Aksu ve Onno Tunç ilişkisine benzetti.
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