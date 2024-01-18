Yakışıklı Oyuncu Jacob Elordi'nin Sevgilisi Olivia Jade'den Ayrılması Hayranlarına Resmen Umut Oldu
Yakışıklı Oyuncu Jacob Elordi'nin Sevgilisi Olivia Jade'den Ayrılması Hayranlarına Resmen Umut Oldu
Olivia Jade ile birlikte olan Jacob Elordi sevgilisinden ayrıldı! Hayranları çılgına döndü. Detaylar içeriğimizde👇
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"Euphoria" isimli gençlik dizisi ile hayatımıza giren Jacob Elordi, kendisine başarılı bir kariyer oluşturmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda gösterime giren "Saltburn" filmi ile de adından sıkça bahsettiren yakışıklı aktör oyunculuğunu herkese kanıtladı.
Zendaya, Bianca Finch gibi güzel isimlerle aşk yaşayan Elordi, sık sık aşk hayatıyla da anılıyor.
Son ilişkisi model Kaia Garber ile olan oyuncu son zamanlarda Olivia Jade Giannulli ile ilişki yaşıyordu.
Moda tasarımcısı Mossimo Giannulli ile aktris Lori Loughlin'in kızı olan Olivia ile daha önce de ayrılıp barışmış olan Elordi'nin yine ayrıldıklarının haberi gecikmedi.
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9. "bilmemiz gerekirdi"
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10. "Hemen mesaj atmalıyım aman tanrım"
11. "Şimdi şansım var."
12. "Sonunda Jacob'la bir şansım var."
13. "Güneş yeniden parlıyor 🌞"
14. "Sonunda... Üzgünüm, bunu duyduğuma üzüldüm demek istemiştim."
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15. "benim parlama zamanım!"
16. "Harika haber 🤝🤧"
17. "Sıra bende."
18. "AMAN TANRIM, ADAMIM BEKAR. PARLAMA ZAMANIM GELDI."
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