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Yakışıklı Oyuncu Jacob Elordi'nin Sevgilisi Olivia Jade'den Ayrılması Hayranlarına Resmen Umut Oldu

Yakışıklı Oyuncu Jacob Elordi'nin Sevgilisi Olivia Jade'den Ayrılması Hayranlarına Resmen Umut Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 13:35

Olivia Jade ile birlikte olan Jacob Elordi sevgilisinden ayrıldı! Hayranları çılgına döndü. Detaylar içeriğimizde👇

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"Euphoria" isimli gençlik dizisi ile hayatımıza giren Jacob Elordi, kendisine başarılı bir kariyer oluşturmaya devam ediyor.

"Euphoria" isimli gençlik dizisi ile hayatımıza giren Jacob Elordi, kendisine başarılı bir kariyer oluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda gösterime giren "Saltburn" filmi ile de adından sıkça bahsettiren yakışıklı aktör oyunculuğunu herkese kanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda gösterime giren "Saltburn" filmi ile de adından sıkça bahsettiren yakışıklı aktör oyunculuğunu herkese kanıtladı.

Zendaya, Bianca Finch gibi güzel isimlerle aşk yaşayan Elordi, sık sık aşk hayatıyla da anılıyor.

Zendaya, Bianca Finch gibi güzel isimlerle aşk yaşayan Elordi, sık sık aşk hayatıyla da anılıyor.

Son ilişkisi model Kaia Garber ile olan oyuncu son zamanlarda Olivia Jade Giannulli ile ilişki yaşıyordu.

Son ilişkisi model Kaia Garber ile olan oyuncu son zamanlarda Olivia Jade Giannulli ile ilişki yaşıyordu.

Moda tasarımcısı Mossimo Giannulli ile aktris Lori Loughlin'in kızı olan Olivia ile daha önce de ayrılıp barışmış olan Elordi'nin yine ayrıldıklarının haberi gecikmedi.

Moda tasarımcısı Mossimo Giannulli ile aktris Lori Loughlin'in kızı olan Olivia ile daha önce de ayrılıp barışmış olan Elordi'nin yine ayrıldıklarının haberi gecikmedi.
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9. "bilmemiz gerekirdi"

9. "bilmemiz gerekirdi"
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10. "Hemen mesaj atmalıyım aman tanrım"

10. "Hemen mesaj atmalıyım aman tanrım"

11. "Şimdi şansım var."

11. "Şimdi şansım var."

12. "Sonunda Jacob'la bir şansım var."

12. "Sonunda Jacob'la bir şansım var."

13. "Güneş yeniden parlıyor 🌞"

13. "Güneş yeniden parlıyor 🌞"

14. "Sonunda... Üzgünüm, bunu duyduğuma üzüldüm demek istemiştim."

14. "Sonunda... Üzgünüm, bunu duyduğuma üzüldüm demek istemiştim."
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15. "benim parlama zamanım!"

15. "benim parlama zamanım!"

16. "Harika haber 🤝🤧"

16. "Harika haber 🤝🤧"

17. "Sıra bende."

17. "Sıra bende."

18. "AMAN TANRIM, ADAMIM BEKAR. PARLAMA ZAMANIM GELDI."

18. "AMAN TANRIM, ADAMIM BEKAR. PARLAMA ZAMANIM GELDI."

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