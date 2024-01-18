Cinsiyeti Ne? Burcu Biricik 3,5 Aylık Hamile Olduğunu Açıkladı
Cinsiyeti Ne? Burcu Biricik 3,5 Aylık Hamile Olduğunu Açıkladı
Kaynak: https://www.haberturk.com/burcu-biric...
Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Biricik 3,5 aylık hamile. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'in bebeklerinin cinsiyeti ise çoktan ortaya çıkmış.
KAYNAK: Habertürk/ Çetin Kan
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Televizyonun en sevilen yüzlerinden Burcu Biricik 2014'te eşi Emre Yetkin'le dünya evine girmişti.
Kariyerinin doruk noktasındaki Biricik ve eşine sık sık "Çocuk ne zaman?" soruları gelse de çift bu soruları yanıtsız bırakıyordu.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre Burcu Biricik tam 3,5 aylık hamile!
Güzel oyuncu kız bebeğe sahip olacaklarını açıklarken, bebeklerine ne isim vereceklerini henüz belli değil.
Hamilelik haberinin ardından kameralara da konuşan Burcu Biricik'in o anlarını Söylemezsem Olmaz paylaştı:
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Evliliklerinin 10. yılında böyle bir sürprizle karşılaşan Burcu Biricik ve Emre Yetkin'i tebrik ediyoruz!
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