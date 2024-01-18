Cinsiyeti Ne? Burcu Biricik 3,5 Aylık Hamile Olduğunu Açıkladı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Biricik 3,5 aylık hamile. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'in bebeklerinin cinsiyeti ise çoktan ortaya çıkmış.

KAYNAK: Habertürk/ Çetin Kan