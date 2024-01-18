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Miras Davası Gündemi Sarsarken Murat Arkın'dan Babası Cüneyt Arkın'la "Bir Alana Bir Bedava" Pozu

Miras Davası Gündemi Sarsarken Murat Arkın'dan Babası Cüneyt Arkın'la "Bir Alana Bir Bedava" Pozu

Cüneyt Arkın
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 10:52

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri de elbette Cüneyt Arkın. 2022 yazında hayatını kaybeden ve herkesi hüzne boğan usta sanatçının anıları oğlu Murat Arkın'ın yaptığı paylaşımlarla yaşıyor. Gündemde miras davasına ilişkin detaylar konuşulurken, Murat Arkın'dan gelen 'Bir alana bir bedava günleri' paylaşımı görenleri duygulandırdı.

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Türk sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Cüneyt Arkın'dı.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Cüneyt Arkın'dı.

Yeşilçam'ın en sevilen aktörlerinden olan, yakışıklılığıyla herkesi etkisi altına alan Cüneyt Arkın 28 Haziran 2022'de kalbinin durması sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Usta ismin ölümü sanat camiasını ve tüm sevenlerini büyük bir hüzne sürüklemişti.

Ölümünün ardından mirası davalık olan Cüneyt Arkın'ın davası geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti.

Ölümünün ardından mirası davalık olan Cüneyt Arkın'ın davası geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti.

Bilmeyenleriniz için özet geçmek gerekirse, Cüneyt Arkın henüz doktorluk yaptığı yıllarda kendisi gibi doktor Güler Mocan ile dünyaevine girmişti. Asıl ismi Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden ilk kızı Filiz Cüreklibatır dünyaya gelmişti.

Arkın'ın ikinci evliliği Betül Cüreklibatır ile gerçekleşmişti. Bu evlilikten hepimizin tanıdığı oyuncu Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır dünyaya gelmişti.

Arkın'ın ikinci evliliği Betül Cüreklibatır ile gerçekleşmişti. Bu evlilikten hepimizin tanıdığı oyuncu Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır dünyaya gelmişti.

Filiz Cüreklibatır üvey annesi Betül Hanım ve iki erkek kardeşine mirastan mal kaçırdıkları yönünde iddialarla dava açtı. Davada son olarak Nuri Alço'nun şahitliği dinlendi.

Burada bahsettik:

Son günlerde dava ile gündemde olan Arkın ailesi konuşulmaya devam ederken, Murat Arkın ailesiyle birlikte geçmişe döndüren bir paylaşımda bulundu.

Son günlerde dava ile gündemde olan Arkın ailesi konuşulmaya devam ederken, Murat Arkın ailesiyle birlikte geçmişe döndüren bir paylaşımda bulundu.
ekovitrincom.teimg.com

Sık sık aile fotoğrafları paylaşan, özellikle babası Cüneyt Arkın'ı yad eden Murat Arkın'ın çocukluk fotoğrafı yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kardeşi Kaan Polat Cüreklibatır ile bir örmek giyindikleri pozu uygulama ile netleştiren Murat Arkın'ın paylaşımı hem güldürdü, hem hüzünlendirdi.

Kardeşi Kaan Polat Cüreklibatır ile bir örmek giyindikleri pozu uygulama ile netleştiren Murat Arkın'ın paylaşımı hem güldürdü, hem hüzünlendirdi.
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Paylaşımına açıklama olarak ise "Bir alana diğer ürün bedava günleri sanırsam" notunu düştü.

Paylaşımına açıklama olarak ise "Bir alana diğer ürün bedava günleri sanırsam" notunu düştü.

Paylaşımın ardından yorumlar da gecikmedi tabii ki.

Paylaşımın ardından yorumlar da gecikmedi tabii ki.

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