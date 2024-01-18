Miras Davası Gündemi Sarsarken Murat Arkın'dan Babası Cüneyt Arkın'la "Bir Alana Bir Bedava" Pozu
Miras Davası Gündemi Sarsarken Murat Arkın'dan Babası Cüneyt Arkın'la "Bir Alana Bir Bedava" Pozu
Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri de elbette Cüneyt Arkın. 2022 yazında hayatını kaybeden ve herkesi hüzne boğan usta sanatçının anıları oğlu Murat Arkın'ın yaptığı paylaşımlarla yaşıyor. Gündemde miras davasına ilişkin detaylar konuşulurken, Murat Arkın'dan gelen 'Bir alana bir bedava günleri' paylaşımı görenleri duygulandırdı.
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Türk sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Cüneyt Arkın'dı.
Ölümünün ardından mirası davalık olan Cüneyt Arkın'ın davası geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti.
Arkın'ın ikinci evliliği Betül Cüreklibatır ile gerçekleşmişti. Bu evlilikten hepimizin tanıdığı oyuncu Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır dünyaya gelmişti.
Son günlerde dava ile gündemde olan Arkın ailesi konuşulmaya devam ederken, Murat Arkın ailesiyle birlikte geçmişe döndüren bir paylaşımda bulundu.
Kardeşi Kaan Polat Cüreklibatır ile bir örmek giyindikleri pozu uygulama ile netleştiren Murat Arkın'ın paylaşımı hem güldürdü, hem hüzünlendirdi.
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Paylaşımına açıklama olarak ise "Bir alana diğer ürün bedava günleri sanırsam" notunu düştü.
Paylaşımın ardından yorumlar da gecikmedi tabii ki.
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