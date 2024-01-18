Miras Davası Gündemi Sarsarken Murat Arkın'dan Babası Cüneyt Arkın'la "Bir Alana Bir Bedava" Pozu

Bilmeyenleriniz için özet geçmek gerekirse, Cüneyt Arkın henüz doktorluk yaptığı yıllarda kendisi gibi doktor Güler Mocan ile dünyaevine girmişti. Asıl ismi Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden ilk kızı Filiz Cüreklibatır dünyaya gelmişti.