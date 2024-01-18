Sinan Akçıl'dan Sektöre Sitem Eden Aleyna Tilki'ye Net Çağrı: Bana Teslim Olursa!
Sinan Akçıl'dan Sektöre Sitem Eden Aleyna Tilki'ye Net Çağrı: Bana Teslim Olursa!
Son zamanların en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda müzik sektörüne isyan etmişti. 'Ölmemi, yok olmamı istiyorlar! Beni sahnelerden alıkoyuyorlar!' diyerek yaşadıklarını anlatan Tilki, herkesi şoke etmişti.
Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu olan Sinan Akçıl, Aleyna Tilki'ye destek çağrısında bulundu.
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Müzik kariyerine başladığı ilk günden itibaren gündemimizden düşmeyen bir isim: Aleyna Tilki.
Henüz 23 yaşında olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda neler yaşadığını anlatarak müzik sektörüne isyan etmişti.
"Mesela zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar."
Tilki'nin bu açıklamalarından sonra da kendisine destek olanlar kadar "gündem olmak için" bunu yaptığını söyleyenler de vardı.
Aleyna Tilki'nin kariyer yönetimine dair bir yanıt da Kral Müzik'ten Serhat Tekin'in sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl oldu.
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"Bana gelir ve teslim olursa enerjimizden başarılı işler ortaya çıkar."
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