Sinan Akçıl'dan Sektöre Sitem Eden Aleyna Tilki'ye Net Çağrı: Bana Teslim Olursa!

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tilki, 'Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları işini mükemmel yapıyor, büyük bölümü ise omurgasız.' demişti.

'İi dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar' açıklaması ise herkesi şoke etmişti.