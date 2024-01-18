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Sinan Akçıl'dan Sektöre Sitem Eden Aleyna Tilki'ye Net Çağrı: Bana Teslim Olursa!

Sinan Akçıl'dan Sektöre Sitem Eden Aleyna Tilki'ye Net Çağrı: Bana Teslim Olursa!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 10:10

Son zamanların en popüler isimlerinden Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda müzik sektörüne isyan etmişti. 'Ölmemi, yok olmamı istiyorlar! Beni sahnelerden alıkoyuyorlar!' diyerek yaşadıklarını anlatan Tilki, herkesi şoke etmişti. 

Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu olan Sinan Akçıl, Aleyna Tilki'ye destek çağrısında bulundu.

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Müzik kariyerine başladığı ilk günden itibaren gündemimizden düşmeyen bir isim: Aleyna Tilki.

Müzik kariyerine başladığı ilk günden itibaren gündemimizden düşmeyen bir isim: Aleyna Tilki.

'Cevapsız Çınlama' gibi şarkılarıyla akıllarımıza kazınan Aleyna Tilki, bugüne kadar pek çok eleştirinin de hedefi haline geldi. Genç yaşında müzik sektörüne atılan ünlü ismin seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok.

Henüz 23 yaşında olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda neler yaşadığını anlatarak müzik sektörüne isyan etmişti.

Henüz 23 yaşında olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda neler yaşadığını anlatarak müzik sektörüne isyan etmişti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tilki, 'Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları işini mükemmel yapıyor, büyük bölümü ise omurgasız.' demişti. 

'İi dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar' açıklaması ise herkesi şoke etmişti.

"Mesela zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar."

"Mesela zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar."

Aleyna Tilki'nin bu sözleri kısa sürede gündem olmuştu elbette. 'Sektörü domine eden isimler' diyerek kimden bahsettiği tam bir muamma iken akıllara birbirinden ünlü isimler gelmiş, farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Tilki'nin bu açıklamalarından sonra da kendisine destek olanlar kadar "gündem olmak için" bunu yaptığını söyleyenler de vardı.

Tilki'nin bu açıklamalarından sonra da kendisine destek olanlar kadar "gündem olmak için" bunu yaptığını söyleyenler de vardı.

Tilki'nin 'domine eden' sözleri sektörde büyük bir kaos yaşatırken, ünlü ismin ne kadar samimi olduğu da sorgulanmaya başladı. Kimileri destek verdi, kimileri ise eleştirilerine devam etti...

Aleyna Tilki'nin kariyer yönetimine dair bir yanıt da Kral Müzik'ten Serhat Tekin'in sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl oldu.

Aleyna Tilki'nin kariyer yönetimine dair bir yanıt da Kral Müzik'ten Serhat Tekin'in sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl oldu.

Tekin, Akçıl'a müzik sektörüne dair pek çok soru yöneltti. Tabii bu isimler içerisinde polemiklerle anılan Aleyna Tilki de vardı. 

Sinan Akçıl'a 'Aleyna Tilki'nin kariyerini nasıl değerlendiriyorsun?' sorusu yöneltildi.

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"Bana gelir ve teslim olursa enerjimizden başarılı işler ortaya çıkar."

"Bana gelir ve teslim olursa enerjimizden başarılı işler ortaya çıkar."

Sinan Akçıl, öncelikle Aleyna Tilki'nin Türkiye'ye hitap ettiğini hatırlaması gerektiğini belirtti. 'Yoksa başka şeylere öykünerek yaşarsa onu Türkiye'de üzerler.' dedi. 

'Henüz bir şey yapamadık ama' diyen Sinan Akçıl, sözlerine 'Eğer Aleyna bana gelir ve teslim olursa enerjimizden başarılı işler ortaya çıkar.' diyerek devam etti.

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