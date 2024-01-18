Barış Arduç'u Görüp Fotoğraf Çektirmek İsteyen Hayranı Aldığı Yanıt ile Donup Kaldığını Söyledi

Başarılı oyuncu Barış Arduç, son zamanlarda eşi Gupse Özay ve kızı Jan Asya'ya duyduğu sevgi gözler önüne serildikçe magazin gündemini boş bırakmıyor. Bir hayranı da 'Kiralık Aşk' dizisinde oynadığı dönem kendisinden bir fotoğraf istediğini ve aldığı yanıtı sosyal medyadan anlattı. Arduç yanıtı ile şaşırtmayı yine başarmış!