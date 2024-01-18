Barış Arduç'u Görüp Fotoğraf Çektirmek İsteyen Hayranı Aldığı Yanıt ile Donup Kaldığını Söyledi
Barış Arduç'u Görüp Fotoğraf Çektirmek İsteyen Hayranı Aldığı Yanıt ile Donup Kaldığını Söyledi
Başarılı oyuncu Barış Arduç, son zamanlarda eşi Gupse Özay ve kızı Jan Asya'ya duyduğu sevgi gözler önüne serildikçe magazin gündemini boş bırakmıyor. Bir hayranı da 'Kiralık Aşk' dizisinde oynadığı dönem kendisinden bir fotoğraf istediğini ve aldığı yanıtı sosyal medyadan anlattı. Arduç yanıtı ile şaşırtmayı yine başarmış!
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Bir süredir ortalıklarda pek görülmeyen yakışıklı oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz gün eşi Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin galasına katıldı.
2015 yılında Elçin Sangu ile başrollerini paylaştıkları "Kiralık Aşk" dizisinin yankıları hala devam eden başarılı oyuncu, o gün bugündür izleyenlerde iz bıraktı.
Bir süredir herhangi bir projede yer almıyor ancak eşi ve kızı Jan Asya ile sevgi dolu halleri daima magazinin gündemine yerleşiyor.
Galada eşi Özay'ın başarısını kutladığı içten ve romantik halleri sosyal medyada gündem olmuştu ki bir hayranının açıklaması dikkat çekti.
Bir kullanıcı "Yıllar geçse de Arduç yakışıklılığından ve samimiyetinden bir şey kaybetmiyor. Hala Kiralık Aşk dönemindeki gibi" paylaşımı üzerinde yaşadıkları anıyı anlattı.
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Kiralık Aşk dizisi çekimlerinde yakışıklı oyuncuyu gören hayranı yanına gidip Arduç'tan bir fotoğraf istemiş.
Ama Arduç, bu isteği reddetmek zorunda kalmış: "Ellimi iki elinin arasına alıp 'Bölüm yayınlanmadan kıyafetlerimizle görünmemiz yasak' dedi."
Bu kibar reddedişe rağmen nezaketini konuşturmaya devam eden oyuncu, "İstiyorsan sahneden sonra sohbet edebiliriz" diye de eklemiş. Arduç'un samimiyeti karşısında bir kez daha şaşırdık kaldık!
İşte o tweet:
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