Barış Arduç Eşi Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa Hakkında Söyledikleriyle Hanımcılık Seviyesini Arşa Çıkarttı
Barış Arduç Eşi Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa Hakkında Söyledikleriyle Hanımcılık Seviyesini Arşa Çıkarttı
Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın bugün galası gerçekleşti. Ünlü oyuncu Özay'ın eşi Barış Arduç'un hem film hem Gupse Özay hakkında söyledikleri büyük beğeni topladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Hatırlarsanız "Deliha" filminde birlikte rol alan Gupse Özay ve Barış Arduç rol arkadaşlıklarını daha sonra aşka dönüştürmüşlerdi.
Ünlü çift 2014 yılında başlayan ilişkilerini 202 yılında nikah masasına oturarak resmileştirmiş ve 2022 yılında Jan Asya'yı da katarak ailelerini tamamlamışlardı.
Biliyorsunuz ki Gupse Özay'ı her alanda destekleyen Barış Arduç'un hem kocalığı hem babalığı hayranları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.
Hatta Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa hakkında Barış Arduç "Yine her zaman ki gibi şahane bir film geliyor" diyerek karısına olan güvenini gözler önüne sermiş, kalplerimi yeniden fethetmişti.
Bugün Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galası gerçekleşti. Barış Arduç da galanın yarı ev sahiplerinden biriydi ve film hakkında sorulan soruları yanıtladı.
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Sözlerine "Çok heyecanlıyım, karımın heyecanını paylaşmaya geldim" diyerek başlayan Arduç, "Gupse çok büyük bir emek verdi. Yazın biz tatil yaparken bile o çalışıyordu" dedi.
Filmin gişesinin bol olmasını dileyen Arduç, muhabirlerin "sizin lohusalık döneminiz nasıl geçti?" sorusuna ise "Bu hormonal bir süreç olduğu için gayet normal, ben karımın anneliğinden de bana olan eşliğinden de razıyım" cevabını verdi.
Barış Arduç'un aşk dolu destekleyici sözleri "biz de senden razıyız" dedirtti.
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Arduç'un açıklamalarına sosyal medyadan birçok yorum geldi.
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