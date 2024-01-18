Serenay Sarıkaya Değilmiş! Ajda Pekkan Filminde Kimin Süperstar Olacağı Belli Oldu!
Serenay Sarıkaya Değilmiş! Ajda Pekkan Filminde Kimin Süperstar Olacağı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Şarkılarıyla hepimizi etkisi altına alan Süperstar Ajda Pekkan'ın hayatı da birçok ünlü isim gibi film oluyor. Ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı merak konusuydu. Serenay Sarıkaya'nın adının geçtiği projede bambaşka bir isim ortaya atıldı!
Kaynak: Sabah
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Güçlü sesi, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hepimizin gönlünü fetheden Ajda Pekkan, 70'li yıllardan bu yana hayatımızda.
Hem sinemaların hem de sahnelerin efsaneleşen isimlerinden biri olan Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı kariyeri ve özel hayatıyla gözdemiz olmaya devam ediyor.
Zamanın ötesinde biri olan Ajda Pekkan'ın hayatının film olacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde gündemimize gelmişti hatırlarsanız.
Cem Karaca, Barış Akarsu, Bergen, Dilberay filmlerinden sonra Pekkan'ın da dopdolu hayatının beyaz perdeye aktarılacağı haberi sonra gündem hareketlenmişti.
"Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor" haberini duyanlarına aklına gelen ilk soru Süperstar'ı kimin canlandıracağı oldu. Kulislerde dolaşan ilk isim Serenay Sarıkaya'ydı.
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Son dönemlerdeki performansıyla popülerliğini arşa çıkaran yetenekli oyuncunun bu yapımda başrol olmayacağı öğrenildi.
Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre; rota Karım ve Annem dizisiyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz Ayça Varlıer'e çevrildi.
Sarışın haliyle Ajda Pekkan'ın gençliğini anımsatan Ayça Varlıer'in sahnesinde ağırlıklı olarak Süperstar şarkılarını seslendirmesi kendisini öne çıkarttı.
Varlıer'in yaklaşık 2 yıldır Amerika'da yaşadığı ve bu proje için şubat ayında Türkiye'ye geri geleceği öne sürüldü.
Gelin, sosyal medyadan gelen yorumlara bi' bakalım!
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Ajda Pekkan hayatta izin vermez İzin verse de sonra vazgeçer....