Serenay Sarıkaya Değilmiş! Ajda Pekkan Filminde Kimin Süperstar Olacağı Belli Oldu!

Şarkılarıyla hepimizi etkisi altına alan Süperstar Ajda Pekkan'ın hayatı da birçok ünlü isim gibi film oluyor. Ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı merak konusuydu. Serenay Sarıkaya'nın adının geçtiği projede bambaşka bir isim ortaya atıldı!

Kaynak: Sabah