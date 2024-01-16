Gülse Birsel'den Heyecanlandıran Açıklama: Yeni Dizi ve Film Yolda, Peki ya Avrupa Yakası?
Gülse Birsel'den Heyecanlandıran Açıklama: Yeni Dizi ve Film Yolda, Peki ya Avrupa Yakası?
Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi başyapıtlarla akıllarımıza kazınan Gülse Birsel'den yeni bir proje geliyor. Gülse Birsel, Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galasında, uzun süredir merakla beklediğimiz dizi ve film projesine dair açıklamalarda bulundu!
Peki Avrupa Yakası da gelecek mi?
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Gülse Birsel çağımızın en üretken isimlerinden birisi hiç şüphesiz.
Gülse Birsel, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın ardından birçok projeye daha imza attı.
Gelgelelim Gülse Birsel, yepyeni projelerle bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor!
Öncelikle, geçtiğimiz aylarda Gülse Birsel'in gişe başarısı bir hayli yüksek olan Aile Arasında'nın ikinci filmini çekeceği iddia edilmişti!
Öte yandan gerçek mekanlarda geçen yeni bir konsepte sahip dizi geleceği de iddia edilmişti!
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Gülse Birsel, öncelikle bir devam filmi geleceğini, ardından da gerçek sahnelerde çekilen yeni konseptli bir dizi geleceğinin müjdesini verdi!
Ancak gelin görün ki yakın zamanda Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmesi gibi bir düşünce yok.
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