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Gülse Birsel'den Heyecanlandıran Açıklama: Yeni Dizi ve Film Yolda, Peki ya Avrupa Yakası?

Gülse Birsel'den Heyecanlandıran Açıklama: Yeni Dizi ve Film Yolda, Peki ya Avrupa Yakası?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 22:03

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi başyapıtlarla akıllarımıza kazınan Gülse Birsel'den yeni bir proje geliyor. Gülse Birsel, Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galasında, uzun süredir merakla beklediğimiz dizi ve film projesine dair açıklamalarda bulundu!

Peki Avrupa Yakası da gelecek mi?

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Gülse Birsel çağımızın en üretken isimlerinden birisi hiç şüphesiz.

Gülse Birsel çağımızın en üretken isimlerinden birisi hiç şüphesiz.

Avrupa Yakası ile akıllarımıza kazınmayı başaran Gülse Birsel, kısa süre içerisinde birçok başyapıta imza attı. Gülse Birsel, senaristlikten tutun  da oyunculuğa, yönetmenliğe birçok önemli görevde yer aldı.

Gülse Birsel, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın ardından birçok projeye daha imza attı.

Gülse Birsel, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'nın ardından birçok projeye daha imza attı.

'Jet Sosyete' ile ekranlara dönen Gülse Birsel, 'Aile Arasında' filmiyle de büyük bir başarı elde etti. Birsel'in yazdığı replikler bugün bile aklımızda!

Öyle ki Avrupa Yakası ve Yalan Dünya arasındaki tartışma, sosyal medyada hala sürüyor;

Gelgelelim Gülse Birsel, yepyeni projelerle bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor!

Gelgelelim Gülse Birsel, yepyeni projelerle bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor!

Geçtiğimiz aylarda, Gülse Birsel'in yeni bir proje üzerinde çalıştığını öğrenmiş, doğal olarak bir hayli de merak etmiştik. Neyse ki Birsel'in yeni planlarıyla ilgili birkaç detay öğrendik bugüne kadar.

Öncelikle, geçtiğimiz aylarda Gülse Birsel'in gişe başarısı bir hayli yüksek olan Aile Arasında'nın ikinci filmini çekeceği iddia edilmişti!

Öncelikle, geçtiğimiz aylarda Gülse Birsel'in gişe başarısı bir hayli yüksek olan Aile Arasında'nın ikinci filmini çekeceği iddia edilmişti!

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gülse Birsel’in hem yazdığı hem de rol aldığı, Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. filmi olan 'Aile Arasında'nın devam filmi geldiğini duyurmuştu.

Öte yandan gerçek mekanlarda geçen yeni bir konsepte sahip dizi geleceği de iddia edilmişti!

Öte yandan gerçek mekanlarda geçen yeni bir konsepte sahip dizi geleceği de iddia edilmişti!

İzleyicilerin merakı git gide artarken, Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Gülse Birsel 'muhabir online'ın' sorularını yanıtladı. Yeni projesiyle ilgli merak edilen detayları açıklayan Gülse Birsel, heyecanımızı kamçıladı desek yanlış olmaz!

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Gülse Birsel, öncelikle bir devam filmi geleceğini, ardından da gerçek sahnelerde çekilen yeni konseptli bir dizi geleceğinin müjdesini verdi!

Gülse Birsel, öncelikle bir devam filmi geleceğini, ardından da gerçek sahnelerde çekilen yeni konseptli bir dizi geleceğinin müjdesini verdi!

'Yepyeni bir dizi. Dekorda değil, gerçek mekanlarda geçiyor. Ama ona daha var. Önce bir filmimiz olacak. Daha önce seyrettiğiniz bir filmin ikincisi!'

Ancak gelin görün ki yakın zamanda Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmesi gibi bir düşünce yok.

Ancak gelin görün ki yakın zamanda Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmesi gibi bir düşünce yok.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialarda, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği söylenmişti. Fakat Gülse Birsel, böyle bir ihtimalin en azından 10-20 yıl içerisinde olmadığını söyledi.

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