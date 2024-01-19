Özge Ulusoy, Dudakları İle İlgili Yorum Yapan Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Ulusoy, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden dudaklarıyla ilgili ilginç bir yorum aldı. Özge Ulusoy ise bu yorumu cevapsız bırakmadı ve takipçisine beklenmedik bir cevapla karşılık verdi.