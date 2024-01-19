Özge Ulusoy, Dudakları İle İlgili Yorum Yapan Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti
Özge Ulusoy, Dudakları İle İlgili Yorum Yapan Takipçisine Verdiği Cevapla Dikkat Çekti
Sosyal medyayı aktif kullanan Özge Ulusoy, paylaşım yaptığı gönderinin altına bir takipçisinden dudaklarıyla ilgili ilginç bir yorum aldı. Özge Ulusoy ise bu yorumu cevapsız bırakmadı ve takipçisine beklenmedik bir cevapla karşılık verdi.
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Podyumların aranan ismi Özge Ulusoy, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla ses getiriyor ve pozlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz 2023 yılında 41 yaşına basan ünlü manken, hatırlarsanız radikal bir değişime gitmişti...
Ulusoy, bu kararla uzun saçlarına veda etmiş ve yıllardır beline kadar uzanan saçlarını omuzlarının üstünde bir hizada kısacık kestirmişti...
Bu imaj değişikliğiyle gündeme gelen Ulusoy, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı Reels videoları ile dikkatlerini üzerine çekiyor.
Ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabından şal bağlama teknikleri ile ilgili bir video paylaştı. Bu videonun altına gelen bir yorum ise Özge Ulusoy'un dikkatini çekti.
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Bir kullanıcı, Özge Ulusoy'a "üst dudağın burnuna değiyor mu diye bakmaktan videoya odaklanamadım" yazdı...👇
Özge Ulusoy ise takipçisine "değmesi için uğraştık olmamış mı?" cevabıyla görenleri güldürdü.😅👇
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