MasterChef Tahsin'in Final Gecesi Bayılmamış Gibi Hasta Yarışmacılara Sallaması Olay Oldu
MasterChef Tahsin'in Final Gecesi Bayılmamış Gibi Hasta Yarışmacılara Sallaması Olay Oldu
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=01FBs...
MasterChef All Star 2.si olan Tahsin Küçük, Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk oldu. Tahsin'in burada hasta yarışmacılar hakkında konuşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
KAYNAK: Kerimcan Durmaz/YouTube
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MasterChef All Star'ı 2. olarak tamamlayan Tahsin Küçük yarışma esnasındaki açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı.
Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan Tahsin, Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'ya pişmaniye yaparken, hasta yarışmacılar hakkında konuştu.
Yarışma esnasında hasta olan Alican ve Cemre için bu paylaşımı yapan Tahsin o dönem büyük tartışma yaratmıştı.
Final gecesi Esra'nın şampiyonluğunun açıklanacağı an bayılarak resmen "ilahi adalet" yaşayan Tahsin kendisi de eleştirdiği durumu yaşasa da bu olay konuşmasına engel olmadı.
Kaybeden yarışmacıların serum fotoğrafı paylaştığını belirten Tahsin'in o sözlerini buraya bırakıyoruz:
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Tahsin'in bu sözleri üzerine sosyal medya haliyle epey karıştı. İşte gelen tepkiler:
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