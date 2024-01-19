Mustafa'nın Kısır Olma Şoku Yaşadığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Mustafa'nın Kısır Olma Şoku Yaşadığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti'ne gelen tepkiler...
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Cuma akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 47. bölümü yine seyir zevki yüksek bir bölümle ekranlara geldi.
Her sahnesinde hop oturup hop kalktığımız dizide Mustafa'nın ihanet acısı çektiği anlara üzülürken, Abdullah'ın kalp krizi geçirmesiyle kaostan kaosa koştuk.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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hay sikiyim kızılcıgınızıda agacinizida aq arabasinin da tekerininde hortumununda muhtarininda sikicem toponu tüfeğini