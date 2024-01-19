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Revize mi Yapıldı? Yalı Çapkını Yayınının Aniden Kesilmesi İzleyenleri Şaşırttı

Revize mi Yapıldı? Yalı Çapkını Yayınının Aniden Kesilmesi İzleyenleri Şaşırttı

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 23:48

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı. Yayının aniden gidip ekranın kararmasına izleyiciler şaşırırken, sonraki sahnenin bambaşka olması revize yapıldığını akıllara getirdi.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanırken beklenmedik bir olay yaşandı.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanırken beklenmedik bir olay yaşandı.

Seyran'ın sahnesinin yayınlandığı an ekranın aninden kararmasıyla izleyiciler ne olduğunu anlamadı.

Seyran'ın sahnesinin yayınlandığı an ekranın aninden kararmasıyla izleyiciler ne olduğunu anlamadı.

Birkaç saniye kararan ekranın ardından başka bir sahnenin yayınlanması üzerine yayın esnasında revize yapıldığı anlaşıldı.

Birkaç saniye kararan ekranın ardından başka bir sahnenin yayınlanması üzerine yayın esnasında revize yapıldığı anlaşıldı.

İşte o anlar:

Söz konusu anlara gelen tepkileri buraya bırakıyoruz:

Söz konusu anlara gelen tepkileri buraya bırakıyoruz:
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