Ortalık Yıkıldı: İnci Taneleri Dizisinin Dilber'inden Yeni Pavyon Dansı Geldi
Ortalık Yıkıldı: İnci Taneleri Dizisinin Dilber'inden Yeni Pavyon Dansı Geldi
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri daha şimdiden çok rağbet gördü.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı İnci Taneleri'ne şimdiden damgasını vururken, çok beklenen diziden yeni fragman geldi.
1. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizi izleyicileri epey heyecanlandırırken, dizinin Dilber'inden yeni bir dans şovunun gelmesi yürek hoplattı.
İşte İnci Taneleri'nin Dilber'inden yeni dans:
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