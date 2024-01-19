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Ortalık Yıkıldı: İnci Taneleri Dizisinin Dilber'inden Yeni Pavyon Dansı Geldi

Ortalık Yıkıldı: İnci Taneleri Dizisinin Dilber'inden Yeni Pavyon Dansı Geldi

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 22:17 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 22:27

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisinden yeni fragman geldi. Fragmanda Dilber karakterinin yeni dansı dikkat çekerken, o anlar gündem oldu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri daha şimdiden çok rağbet gördü.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan BKM ve Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri daha şimdiden çok rağbet gördü.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı İnci Taneleri'ne şimdiden damgasını vururken, çok beklenen diziden yeni fragman geldi.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı İnci Taneleri'ne şimdiden damgasını vururken, çok beklenen diziden yeni fragman geldi.

1. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizi izleyicileri epey heyecanlandırırken, dizinin Dilber'inden yeni bir dans şovunun gelmesi yürek hoplattı.

1. bölüm 2. fragmanı yayınlanan dizi izleyicileri epey heyecanlandırırken, dizinin Dilber'inden yeni bir dans şovunun gelmesi yürek hoplattı.

İşte İnci Taneleri'nin Dilber'inden yeni dans:

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