Yönetmen Açıkladı: Yargı'da Ölen Metin Komiserin Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı

3. sezonda olmasına rağmen Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam eden Yargı'da Hüseyin Avni Danyal'ın canlandırdığı Metin Komiserin ölerek diziden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, bu ayrılığın sebebini açıkladı.

KAYNAK: Acunmedya Akademi YouTube