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Yönetmen Açıkladı: Yargı'da Ölen Metin Komiserin Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı

Yönetmen Açıkladı: Yargı'da Ölen Metin Komiserin Diziden Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 20:40

3. sezonda olmasına rağmen Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam eden Yargı'da Hüseyin Avni Danyal'ın canlandırdığı Metin Komiserin ölerek diziden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, bu ayrılığın sebebini açıkladı.

KAYNAK: Acunmedya Akademi YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=R3yE5...
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3 sezondur ekranlarda olan Yargı'da Ilgaz'ın babası olarak karşımıza çıkan Metin Komiserin ölümü tüm izleyicileri derinden yaraladı.

3 sezondur ekranlarda olan Yargı'da Ilgaz'ın babası olarak karşımıza çıkan Metin Komiserin ölümü tüm izleyicileri derinden yaraladı.

Hüseyin Avni Danyal tarafından canlandırılan Metin Komiser karakterinin dizideki bu ani ayrılışı herkesi şaşırtırken, Danyal'ın ayrılık nedeni de haliyle merak edilmişti.

Hüseyin Avni Danyal tarafından canlandırılan Metin Komiser karakterinin dizideki bu ani ayrılışı herkesi şaşırtırken, Danyal'ın ayrılık nedeni de haliyle merak edilmişti.

Trajik ölümüyle tüm izleyicileri ekran başına kilitleyen o anlar sosyal medyada ayrıca yankı bulurken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin bu ani ayrılık için ilk kez konuştu.

Trajik ölümüyle tüm izleyicileri ekran başına kilitleyen o anlar sosyal medyada ayrıca yankı bulurken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin bu ani ayrılık için ilk kez konuştu.

Acunmedya Akademi'ye konuk olarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bilgin, aslında bu ayrılığı hem Danyal'ın hem de kendisinin istemediğini söyledi.

Acunmedya Akademi'ye konuk olarak öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ali Bilgin, aslında bu ayrılığı hem Danyal'ın hem de kendisinin istemediğini söyledi.

Yargı'nın yönetmeni Ali Bilgin dizide Metin Komiser karakterine daha fazla yer vermek istediğini ancak bu isteğin ekip tarafından reddedildiğini söylerken, bunun üzerine Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılma talebinde bulunduğunu belirtti.

Yargı'nın yönetmeni Ali Bilgin dizide Metin Komiser karakterine daha fazla yer vermek istediğini ancak bu isteğin ekip tarafından reddedildiğini söylerken, bunun üzerine Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılma talebinde bulunduğunu belirtti.

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