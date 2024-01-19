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Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber' Karakteri ile Yaptığı Danstan Sonra Popülerleşen 'Pavyon Dansı' İçin Kurs Açıldı

Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber' Karakteri ile Yaptığı Danstan Sonra Popülerleşen 'Pavyon Dansı' İçin Kurs Açıldı

Arya
Arya - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 16:12

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İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi çok konuşulmuştu.

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Çok konuşulan pavyon dansı sahnesinden sonra ise Hazar Ergüçlü'nün dans öğretmeni merak konusu olmuş ve o dansı Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol'un öğrettiği ortaya çıkmıştı.

Çok konuşulan pavyon dansı sahnesinden sonra ise Hazar Ergüçlü'nün dans öğretmeni merak konusu olmuş ve o dansı Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol'un öğrettiği ortaya çıkmıştı.

Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla yapılan dans popülerleşince, o dansı öğrenmek isteyen kadınlar için Ankara'da bir 'pavyon dansı kursu' açıldığı iddia edildi.

Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla yapılan dans popülerleşince, o dansı öğrenmek isteyen kadınlar için Ankara'da bir 'pavyon dansı kursu' açıldığı iddia edildi.

İşte o iddiaların yer aldığı görüntüler: 👇

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