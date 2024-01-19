Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber' Karakteri ile Yaptığı Danstan Sonra Popülerleşen 'Pavyon Dansı' İçin Kurs Açıldı

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi çok konuşulmuştu.
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Çok konuşulan pavyon dansı sahnesinden sonra ise Hazar Ergüçlü'nün dans öğretmeni merak konusu olmuş ve o dansı Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol'un öğrettiği ortaya çıkmıştı.
Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısıyla yapılan dans popülerleşince, o dansı öğrenmek isteyen kadınlar için Ankara'da bir 'pavyon dansı kursu' açıldığı iddia edildi.
İşte o iddiaların yer aldığı görüntüler: 👇
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