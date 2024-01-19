Görüş Bildir
Haberler
TV
Mustafa'nın Nilay'a Boşanma Davası Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı

Mustafa'nın Nilay'a Boşanma Davası Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 00:51

Haftalık kaos ve entrika dozumuzu aldığımız Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine bomba bir fragman verdi. Mustafa'nın Nilay'a boşanma davası açtığı fragmanda tüm ailenin önünde 'Bebek benden değil' demesi izleyenleri şoke etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV'nin kaos ve entrika yüklü dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 47. bölümü yine tüm izleyiciler ekran başına toplarken, bölümün hemen ardından verilen fragman bomba etkisi yarattı.

Show TV'nin kaos ve entrika yüklü dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 47. bölümü yine tüm izleyiciler ekran başına toplarken, bölümün hemen ardından verilen fragman bomba etkisi yarattı.

47. bölümde kısır olduğunu öğrenen Mustafa'nın yeni bölüm fragmanında Nilay'a boşanma davası açtığı ve yemek masasına "Bebek benden değil." demesi herkesi şoke etti.

47. bölümde kısır olduğunu öğrenen Mustafa'nın yeni bölüm fragmanında Nilay'a boşanma davası açtığı ve yemek masasına "Bebek benden değil." demesi herkesi şoke etti.

Mustafa'nın Nilay'la konuşmadan dava açması izleyicileri şaşırtırken, söz konusu olayın doğruluğu hakkında izleyiciler ikilemde kaldı.

Mustafa'nın Nilay'la konuşmadan dava açması izleyicileri şaşırtırken, söz konusu olayın doğruluğu hakkında izleyiciler ikilemde kaldı.

Önce fragmanı verelim:

Fragmana gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?