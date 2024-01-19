Mustafa'nın Nilay'a Boşanma Davası Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı
Mustafa'nın Nilay'a Boşanma Davası Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı
Haftalık kaos ve entrika dozumuzu aldığımız Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine bomba bir fragman verdi. Mustafa'nın Nilay'a boşanma davası açtığı fragmanda tüm ailenin önünde 'Bebek benden değil' demesi izleyenleri şoke etti.
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Show TV'nin kaos ve entrika yüklü dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 47. bölümü yine tüm izleyiciler ekran başına toplarken, bölümün hemen ardından verilen fragman bomba etkisi yarattı.
47. bölümde kısır olduğunu öğrenen Mustafa'nın yeni bölüm fragmanında Nilay'a boşanma davası açtığı ve yemek masasına "Bebek benden değil." demesi herkesi şoke etti.
Mustafa'nın Nilay'la konuşmadan dava açması izleyicileri şaşırtırken, söz konusu olayın doğruluğu hakkında izleyiciler ikilemde kaldı.
Önce fragmanı verelim:
Fragmana gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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