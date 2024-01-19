Mustafa'nın Nilay'a Boşanma Davası Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı

Haftalık kaos ve entrika dozumuzu aldığımız Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümün ardından yine bomba bir fragman verdi. Mustafa'nın Nilay'a boşanma davası açtığı fragmanda tüm ailenin önünde 'Bebek benden değil' demesi izleyenleri şoke etti.