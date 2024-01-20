Mazhar Alanson ve Fuat Güner Sahnelere Geri Döneceklerini Duygusal Bir Mesajla Duyurdu
Mazhar Alanson ve Fuat Güner Sahnelere Geri Döneceklerini Duygusal Bir Mesajla Duyurdu
MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, sosyal medya hesaplarından sahnelere tekrar döneceklerini duyurdu. Özkan Uğur'suz ilk konserlerini verecek olan ikili duygusal bir mesaj yayınladı...👇
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Usta sanatçı Özkan Uğur, yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı herkesi derinden üzmüştü.
52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner için bu kayıp daha da zor oldu.
Usta isim için düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi güçlükle konuşabilmişti hatırlarsanız.
Mazhar Alanson ise "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diyerek 52 yıllık dostuna hüzün dolu sözlerle veda etmişti;
Özkan Uğur'un vefatından sonra sahnelere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygusal bir mesajla sahnelere geri döneceklerini duyurdu.
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Mazhar&Fuat ikilisinin Özkan'sız yeni konser afişi görenlerin yüreğini dağladı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner bu paylaşımın altına;
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