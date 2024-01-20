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Mazhar Alanson ve Fuat Güner Sahnelere Geri Döneceklerini Duygusal Bir Mesajla Duyurdu

Mazhar Alanson ve Fuat Güner Sahnelere Geri Döneceklerini Duygusal Bir Mesajla Duyurdu

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 14:29

MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, sosyal medya hesaplarından sahnelere tekrar döneceklerini duyurdu. Özkan Uğur'suz ilk konserlerini verecek olan ikili duygusal bir mesaj yayınladı...👇

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Usta sanatçı Özkan Uğur, yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı herkesi derinden üzmüştü.

Usta sanatçı Özkan Uğur, yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı herkesi derinden üzmüştü.

52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner için bu kayıp daha da zor oldu.

52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner için bu kayıp daha da zor oldu.

Usta isim için düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi güçlükle konuşabilmişti hatırlarsanız.

Usta isim için düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi güçlükle konuşabilmişti hatırlarsanız.

Güner, 'Of... Özkan bu salonda bulunan, hatta bu ülkedeki herkes için çok büyük bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri harika bir sahne sanatçısı, kimileri çok iyi bir dost olarak görür. Ama Özkan benim için 52 yıllık dostum, iş ortağım, iş ortağımızdı. Hiçbir söz, gözyaşı bu acıyı içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal...' diyerek dostuna veda etmişti.

Mazhar Alanson ise "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diyerek 52 yıllık dostuna hüzün dolu sözlerle veda etmişti;

Mazhar Alanson ise "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" diyerek 52 yıllık dostuna hüzün dolu sözlerle veda etmişti;

'Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım'

Özkan Uğur'un vefatından sonra sahnelere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygusal bir mesajla sahnelere geri döneceklerini duyurdu.

Özkan Uğur'un vefatından sonra sahnelere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygusal bir mesajla sahnelere geri döneceklerini duyurdu.
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Mazhar&Fuat ikilisinin Özkan'sız yeni konser afişi görenlerin yüreğini dağladı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner bu paylaşımın altına;

Mazhar&Fuat ikilisinin Özkan'sız yeni konser afişi görenlerin yüreğini dağladı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner bu paylaşımın altına;

'Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!' notunu düşerek duygularını dile getirdi.

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